使用AI更快创建医疗培训视频
通过引人入胜的视频，轻松使用AI虚拟形象转变医学教育和专业培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段90秒的患者教育视频，简化复杂的医学概念，面向患者及其家属。视觉设计应使用引人入胜的模板和场景，配以易于理解的图形，音频应采用温暖、令人安心的配音，并辅以字幕/说明文字，以便在解释复杂医学概念时实现普遍可访问性。
示例提示词2
为医务人员创建一段简洁的45秒微学习视频，快速更新新的临床指南。视觉方法应动态且直截了当，整合来自媒体库/库存支持的相关素材，同时通过结构良好的脚本使用文字转视频功能高效传达信息，以快速更新指南。
示例提示词3
生成一段详细的2分钟医疗培训视频，演示特定的健康程序技能，面向医学生和住院医生。视觉风格应高度指导性，提供清晰的分步骤视觉效果和精确的配音生成，引导学习者完成每个阶段，然后可以通过调整纵横比和导出优化视频以适应各种平台，满足开发在线视频以教授健康程序技能的需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本和故事板
首先概述您的培训内容。利用HeyGen的文字转视频功能，将您的书面**脚本和故事板**轻松转化为引人入胜的视频叙述。
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
从多样化的**AI虚拟形象**中选择，以代表您的医疗专业人员或教育者，并搭配真实感的配音，使您的内容栩栩如生。
Step 3
通过专业功能增强
通过添加**自动字幕**来提升您的培训视频的可访问性和品牌一致性，确保复杂医学概念的清晰沟通。
Step 4
导出并部署您的内容
轻松以多种格式和纵横比导出您的完整培训视频，确保您的内容已准备好在所有**视频学习**渠道上分发。
常见问题
HeyGen如何简化医疗培训视频的制作？
HeyGen的AI视频生成平台通过将脚本转换为引人入胜的内容，结合AI虚拟形象和文字转视频功能，大大减少了制作时间和复杂性。
HeyGen为互动医学教育提供了哪些技术工具？
HeyGen提供了高级技术功能，如自动字幕、语言翻译以及集成互动视频测验的能力，使复杂的医学概念在专业培训中变得易于理解和引人入胜。
HeyGen是否是一个无需丰富经验即可创作专业医疗视频的有效平台？
当然。HeyGen是一个用户友好的平台，旨在通过直观的视频模板和脚本转视频功能高效创作视频，帮助医疗专业人员轻松制作高质量的培训内容。
HeyGen如何帮助确保医疗培训内容的全球可访问性？
HeyGen通过强大的功能，如自动字幕和全面的语言翻译，增强了患者教育和专业培训的全球覆盖，使内容本地化以适应全球多样化的受众。