轻松使用AI创建危险沟通视频

通过生成引人入胜的危险沟通视频，使用AI化身提供清晰、合规的安全培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段90秒的教学视频，旨在培训员工如何有效解读安全数据表。视觉和音频风格应高度详细和具有指导性，生成精确的语音解说以清晰表达复杂信息，并辅以屏幕文本以更好地理解危险沟通元素。
示例提示词2
制作一段简洁的45秒视频，重点介绍全球协调系统（GHS）图标的识别和含义，适用于处理化学品的人员。采用视觉驱动的风格，结合动态图形和相关媒体库/素材支持，展示每个符号，确保快速有效的危险沟通。
示例提示词3
创建一段引人入胜的2分钟情景视频，面向主管和团队负责人，强调在事故预防视频中强有力的危险沟通的重要作用。视频应采用实用且引人入胜的视觉方法，利用从脚本到视频的能力开发可定制的脚本，解决特定工作场所的危险和预防措施。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建危险沟通视频

使用AI快速制作专业且合规的危险沟通视频。通过符合安全标准的引人入胜的内容有效培训您的员工。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在脚本编辑器中编写或粘贴您的安全数据表或危险沟通内容，利用从脚本生成视频的功能创建可定制的脚本。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的培训师，自动生成逼真的语音解说，传递您关键的危险沟通信息。
3
Step 3
添加视觉元素
通过HeyGen媒体库/素材支持中的相关视觉元素增强您的安全培训视频，并应用品牌控制以获得专业、合规的外观。
4
Step 4
导出您的培训视频
审核您的视频以确保其准确传达关键的危险沟通信息，然后使用纵横比调整和导出功能轻松培训员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的危险信息

通过易于理解的AI视频清晰解释复杂的安全数据表和危险材料培训，使关键信息对每个人都易于获取。

常见问题

HeyGen如何简化危险沟通标准视频的制作？

HeyGen利用AI化身和文本到视频生成技术简化了合规危险沟通标准视频的制作。它高效地整合了安全数据表中的关键信息，确保内容创建的准确性和便捷性。

HeyGen能帮助我们制作有效的安全培训视频吗？

当然可以，HeyGen通过将脚本转换为动态内容，配以专业语音解说和多语言选项，使制作引人入胜的安全培训和事故预防视频变得简单。这使您能够更高效、更有效地培训员工。

HeyGen为我们的危险沟通内容提供了哪些可定制选项？

HeyGen提供广泛的可定制脚本、品牌控制和全面的媒体库，以确保您的危险沟通视频符合特定公司标准。这支持量身定制的危险材料培训和在整个组织中一致的信息传递。

为什么选择HeyGen来创建我们的危险沟通培训？

HeyGen使您能够快速创建高质量的危险沟通视频，配以AI化身和精确的语音解说，显著提高效率和覆盖范围。它通过引人入胜的AI培训视频帮助您的员工更好地理解全球协调系统等复杂主题。