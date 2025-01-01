轻松创建客人问候视频
收集视频和照片，轻松制作难忘的协作团体视频。从可定制的模板和场景中选择。
142/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一段简洁的30秒欢迎视频，有效地迎接新客户或Airbnb客人，为他们的体验设定专业和现代的基调。专为小企业主和房东量身定制，这个时尚的视觉展示应包括舒缓的背景音乐和显著的字幕，以清晰传达关键信息。利用HeyGen的可定制视频模板，可以快速适应任何品牌或物业风格。
示例提示词2
为虚拟活动参与者或社交媒体粉丝制作一段引人入胜的60秒个性化问候，让他们感到被直接关注。适合影响者、教育者或社区领袖，这个友好且略带未来感的视频应配有欢快的音乐和由AI化身传递的清晰对话。探索HeyGen的AI化身，为您的问候带来独特而动态的存在感，无需亲自出镜。
示例提示词3
创建一段难忘的50秒庆祝团体视频集锦，收集来自朋友和家人的温馨留言和珍贵照片，以纪念特殊场合。这个感人至深的视频，专为计划家庭聚会或社区团体庆祝里程碑而设计，应配有柔和的器乐音乐和温暖的色调。轻松整合来自HeyGen丰富的媒体库/素材支持的多样化媒体，编织出美丽的叙事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频制作？
HeyGen提供AI驱动的视频工具和可定制的视频模板，简化了整个视频制作过程，为您的创意愿景量身定制引人入胜的内容。
HeyGen能帮助我制作协作团体视频吗？
是的，HeyGen使您能够轻松创建客人问候视频或难忘的团体视频集锦，通过汇集各种贡献简化了从多个来源收集视频和照片的过程。
哪些功能使HeyGen成为理想的生日视频制作工具？
HeyGen提供强大的功能来创建个性化的生日问候，包括添加音乐和利用文字转视频消息，为您的视频增添独特而真挚的触感。
HeyGen是否利用AI化身来创建动态视频？
当然。HeyGen整合了先进的AI化身和文字转视频功能，使用户无需复杂的制作技能即可制作专业且引人入胜的内容。