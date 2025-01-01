轻松创建地勤视频
通过专业且引人入胜的地勤视频简化航空培训，利用逼真的AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，演示特定地勤操作的逐步流程，利用HeyGen的从脚本到视频功能。这个引人入胜的视频应具有动态的视觉风格，配有图形叠加和清晰的音频，旨在为有经验的地勤人员进行复习培训以及新入职的地勤人员提供指导。
示例提示词2
制作一个45秒的宣传视频，展示高效机场地勤的最佳实践，利用HeyGen的媒体库/素材支持来提供引人注目的视觉效果。视频应采用现代、欢快的视觉和音频风格，配有激励人心的背景音乐，旨在激发所有地勤操作人员和管理层的团队精神，并突出有效的航空视频。
示例提示词3
设计一个2分钟的全面安全简报视频，用于关键地勤操作，采用HeyGen的模板和场景进行结构化展示。视觉风格必须严肃且信息丰富，配有清晰的图形和直接、权威的配音，针对整个地勤团队在重大地勤活动前确保遵守安全指南。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择模板或从头开始
使用HeyGen的“模板和场景”功能，从现成的“地勤视频模板”库中选择，或从空白画布开始进行完全定制。
Step 2
添加您的脚本和AI代言人
将详细的地勤脚本粘贴到平台中。然后，轻松选择一个“AI化身”作为您的专业代言人，使您的“航空培训”内容栩栩如生。
Step 3
定制视觉效果和品牌
利用广泛的“媒体库/素材支持”来整合相关的机场镜头和视觉辅助工具，确保您的信息在“引人入胜的视频”中视觉清晰。
Step 4
生成字幕并导出
自动添加准确的“字幕/说明文字”以提高可访问性和理解力。最后，“调整纵横比并导出”您的完成“培训视频”到您所需的格式以便分发。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化航空培训的地勤视频制作？
HeyGen让您可以轻松创建引人入胜的地勤视频，使用逼真的AI化身和可定制的地勤视频模板，简化您的航空培训内容制作。
HeyGen提供哪些技术AI功能来开发专业培训视频？
HeyGen提供强大的免费文本到视频生成器，能够将脚本转化为动态培训视频，配有AI代言人，以及AI字幕生成器等功能以增强可访问性。
HeyGen能否支持各种航空和人力资源培训视频制作需求？
当然，HeyGen旨在支持多样化的航空培训视频制作，包括人力资源入职视频和其他企业培训，确保您的所有视频都引人入胜且专业。
HeyGen是否提供定制化的专业地勤视频内容？
是的，HeyGen提供广泛的品牌控制和全面的媒体库，允许您根据操作需求精确定制地勤视频内容，以实现有效的视频制作。