利用AI高效创建治理更新视频
提供清晰的政策沟通并提升利益相关者的参与度。我们的AI虚拟形象简化了视频创建过程，为引人入胜的治理更新提供支持。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的视频，展示我们内部AI视频工具中的新功能，目标是技术人员和开发者，实现无缝视频生成。视觉风格应以屏幕捕捉为主，配以简洁、极简的图形，伴随动态、清晰的合成语音，利用从脚本到视频的文本生成快速创建内容，并自动生成字幕/字幕，以便在嘈杂环境中提高可访问性。
制作一个引人入胜的2分钟企业治理培训视频，用于新员工入职和持续合规，阐述道德行为的关键原则。视觉风格应是欢迎和教育性的，结合来自媒体库/库存支持的多样化素材，配以轻快、专业的语音，并使用预设计模板和场景快速构建，以确保模块间的一致性。
生成一个精致的1.5分钟视频，用于CEO公告，概述最近的董事会会议回顾，目标是高级领导和关键利益相关者。视觉风格必须是高管级别和简洁的，采用逼真的AI语音演员传达信息，确保视频通过纵横比调整和导出适应各种平台，以实现最佳观看效果。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频工具如何简化企业治理视频的创建？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和强大的AI字幕生成器，使您能够轻松创建引人入胜的企业治理视频。这个无缝的视频生成过程将脚本转化为专业内容，大大节省了视频创建过程中的时间。
我可以使用模板快速制作治理培训视频吗？
当然可以！HeyGen提供多种可定制的场景和模板，使您能够快速制作高质量的治理培训视频。您可以轻松定制内容，以实现有效的政策沟通和利益相关者参与，而无需大量努力。
HeyGen在生成治理更新的语音方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供先进的AI语音演员技术，用于生成自然的语音，大大提升了您的治理更新视频。这项技术能力确保了所有重要沟通的音频清晰一致，从CEO公告到董事会会议回顾。
HeyGen如何简化治理内容的视频创建过程？
HeyGen通过提供直观的AI视频工具，将文本转化为引人入胜的视觉内容，简化了视频创建过程。您可以高效地创建治理更新视频，确保一致和专业的沟通，而无需广泛的视频编辑经验。