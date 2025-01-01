使用AI创建画廊员工导向视频

使用可定制的视频模板简化新员工入职并吸引您的画廊团队。

105/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个重要的60秒“员工入职视频”片段，专注于画廊安全和紧急协议，面向所有员工。采用清晰的教学视觉风格，配以精确的演示和冷静权威的旁白，以确保理解。利用从脚本到视频的功能，将书面安全指南无缝转换为专业且有影响力的培训模块。
示例提示词2
制作一个吸引人的30秒“入职视频”介绍，面向即将到来的画廊接待员和前台人员，详细说明访客互动指南和主要展览区域。视频应展示画廊和客人互动的动态镜头，配以轻快友好的旁白。利用HeyGen的可定制模板和场景来简化创作，并保持一致的品牌外观。
示例提示词3
为技术和策展人员开发一个简洁的90秒“创建画廊员工导向视频”指南，演示新艺术装置的正确处理和内部收藏管理系统。该视频需要干净的教学视觉风格，可能结合屏幕录制或图形叠加，配以清晰的分步骤旁白以达到最大清晰度。通过使用旁白生成功能来讲解复杂的技术说明，以促进高效制作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建画廊员工导向视频

使用AI驱动的工具和可定制的功能，通过引人入胜的专业画廊员工导向视频简化您的新员工入职流程。

1
Step 1
创建您的导向脚本
利用强大的AI脚本工具，轻松起草适合您的画廊员工导向视频的全面且引人入胜的内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从大量可定制的视频模板中选择，并整合逼真的AI化身，以视觉上代表您的品牌并吸引新员工。
3
Step 3
通过媒体增强
通过整合来自广泛媒体库/库存支持的相关资产来丰富您的视频，然后生成自然的语音旁白和精确的字幕。
4
Step 4
导出您的视频
审查您完成的导向视频以确保完美，然后轻松导出为您首选的纵横比，准备无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达公司文化和价值观

.

制作欢迎和鼓舞人心的视频，向新画廊员工介绍公司文化、核心价值观和团队，培养强烈的归属感。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的员工入职视频的创建？

HeyGen利用AI简化引人入胜的员工入职视频的创建。通过可定制的视频模板和AI驱动的文本转语音，您可以快速制作高质量的内容，有效地向新员工介绍您的公司。

HeyGen为创建有影响力的画廊员工导向视频提供了哪些高级AI功能？

为了创建有影响力的画廊员工导向视频，HeyGen提供了高级AI功能，如逼真的AI化身，可以清晰地呈现信息。结合AI脚本工具和AI编辑，您可以在不需要复杂制作的情况下创建专业且引人入胜的视频。

HeyGen能否帮助将我们的公司文化融入新员工入职视频中？

当然可以。HeyGen允许您轻松地将公司文化和品牌融入新员工入职视频中，使用可定制的模板。您可以上传自己的创意资产，确保每位新团队成员都能获得一致且欢迎的体验。

HeyGen如何通过导向视频支持高效的远程培训？

HeyGen通过快速制作全面的导向视频显著支持高效的远程培训。语音生成、AI字幕生成器和可访问的视频格式等功能确保您的培训内容对所有远程员工都清晰可见。