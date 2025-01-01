创建转化并增长业务的漏斗策略视频
为每个营销漏斗阶段设计有影响力的视频，从认知到决策。使用HeyGen的从脚本到视频功能简化制作过程。
开发一个简洁的45秒视频，针对营销经理和内容创作者，专注于“视频营销漏斗”的考虑阶段。该视频应具有时尚、现代的视觉美感，配以欢快的背景音乐，并有效利用HeyGen的AI虚拟人展示关键统计见解。
为销售团队和产品营销人员制作一个有影响力的30秒宣传视频，强调“全漏斗视频营销策略”中的决策阶段。视频需要直接且有说服力的视觉风格，包含类似推荐的片段，并利用HeyGen的模板和场景快速组装专业演示。
为数字营销机构和企业营销人员制作一个90秒的教育视频，展示整个“客户旅程”使用多样化的“视频内容”。视觉和音频风格应全面且动态，采用权威的语气，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能进行多平台交付。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持全漏斗视频营销策略？
HeyGen使您能够为客户旅程的每个阶段创建引人入胜的视频内容，从认知到倡导。通过AI虚拟人和从文本到视频的功能，轻松制作专业视频，简化您的全漏斗视频营销策略。这确保了在所有接触点上持续的高质量视频制作。
我可以用HeyGen为我的营销漏斗创建哪些类型的视频内容？
使用HeyGen，您可以生成适合不同漏斗阶段的多样化视频内容，例如用于考虑阶段的教育视频或用于决策阶段的引人入胜的演示视频。利用AI虚拟人、配音生成和现成的模板高效创建甚至重新利用内容。
HeyGen的AI如何简化视频营销的制作过程？
HeyGen的视频营销AI通过在几分钟内将脚本转换为专业视频并使用AI虚拟人，大大简化了视频制作。这使您能够快速创建漏斗策略视频，整合品牌控制，并添加自动字幕，显著减少传统制作时间和成本。
我可以在使用HeyGen创建的视频中自定义品牌和信息吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志和品牌颜色，以在所有视频内容中保持视觉一致性。您还可以自定义信息并使用媒体库，以确保您的视频完美契合您的全漏斗视频营销策略。