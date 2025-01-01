使用AI在几分钟内创建洪水安全视频

通过AI化身更快地制作引人入胜的洪水准备内容，非常适合清晰的应急通信计划。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一则30秒的紧急公共服务公告，专注于“转身，不要淹死”的信息，针对通勤者和公众在突发洪水事件中的安全。视频应采用有冲击力的戏剧性视觉效果和清晰权威的AI语音，并通过文本转视频脚本生成显著的字幕/说明。
示例提示词2
为社区组织者和邻里协会制作一段60秒的信息叙述，详细说明如何建立有效的应急通信计划。视觉和音频风格应专业且以社区为中心，利用多样化的AI化身和HeyGen的语音生成，在可定制的场景中清晰地阐述复杂步骤。
示例提示词3
为房主和租户创建一段50秒的实用指南，介绍其物业的基本洪水安全措施，利用现成的图形和宣传材料。此视频应采用清晰的分步视觉呈现，配以屏幕文本，通过HeyGen的字幕/说明和媒体库中的相关素材增强，从简洁的文本转视频脚本中生成。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建洪水安全视频

使用HeyGen的直观AI驱动工具快速制作有影响力的洪水准备公共服务公告和应急通信计划。

1
Step 1
选择一个模板
通过选择多种预设计模板，快速开始创建有影响力的洪水安全视频，完美满足您的应急通信计划需求。
2
Step 2
定制您的信息
通过选择一个富有表现力的AI化身来传达您的关键信息，以清晰和同情的方式定制您的洪水准备信息。
3
Step 3
通过字幕和语音增强
利用AI字幕生成器自动添加准确的字幕，确保最大范围的传播和理解，使您的关键洪水安全信息对所有人可访问。
4
Step 4
发布和分享
完成您的公共服务公告，并轻松以各种纵横比导出，以便在所有社交媒体内容平台上有效分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发有影响力的公共服务公告（PSA）

使用AI视频快速设计高影响力的公共服务公告，有效地向公众传达紧急洪水警告和安全指南。

常见问题

HeyGen如何简化有影响力的洪水安全视频的制作？

HeyGen通过AI驱动的工具让您快速创建洪水安全视频。其直观的平台允许文本转视频生成，使洪水准备的复杂信息易于理解，适用于公共服务公告。

HeyGen是否提供AI化身来解释洪水准备？

是的，HeyGen提供多样化的AI化身，可以作为您洪水准备信息的代言人。这些化身结合逼真的AI语音演员，以清晰和专业的方式传达您的关键应急通信计划。

HeyGen提供哪些工具来通过视频开发应急通信计划？

HeyGen提供可定制的场景和文本转视频功能，有效地阐述您的应急通信计划。您还可以生成AI字幕和视频转录，确保您的关键洪水安全信息对所有人可访问。

我可以利用模板制作关于洪水安全的公共服务公告吗？

当然可以！HeyGen提供多种可定制的模板，包括洪水安全视频模板，非常适合公共服务公告。这些模板帮助您快速制作引人入胜的社交媒体内容，以告知社区洪水准备。