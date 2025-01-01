创建引人入胜的第一周入职视频

通过专业的入职视频轻松欢迎新员工，使用HeyGen的从脚本到视频功能将您的脚本转化为动态视觉效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的远程新员工入职视频，清晰地概述初始入职流程。使用专业且友好的AI化身，引导观众了解关键步骤和期望，确保通过HeyGen的AI化身提供一致的展示，带来易于访问和引人入胜的体验。
示例提示词2
创建一个30秒的员工入职视频，通过真实的故事展示充满活力的团队。这个吸引人的作品旨在迎接新员工，应该利用HeyGen的模板和场景，结合动态视觉效果和专业制作技术，激发对新同事的期待。
示例提示词3
开发一个75秒的信息视频，为第一周的员工提供基本提示和导航关键资源。这个清晰易懂的入职视频应利用HeyGen的从脚本到视频功能，将关键信息转化为动态视觉效果，确保清晰度和记忆度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建第一周入职视频

为您的新员工制作引人入胜且信息丰富的入职视频，确保他们在公司旅程的开始阶段顺利且难忘。

1
Step 1
创建您的脚本
首先列出关键信息，并为您的“员工入职视频”撰写一个引人入胜的脚本。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将您的文字转化为引人入胜的口语内容。
2
Step 2
选择视觉效果和化身
选择一个“AI化身”来讲述您的入职信息，为您的新团队成员提供一个友好且一致的面孔。通过引人入胜的背景和元素增强您的场景。
3
Step 3
应用您的公司品牌
使用“品牌控制（标志、颜色）”应用您公司的独特视觉标识，确保您的“入职视频”反映您的“公司文化”，为新员工创造一致的体验。
4
Step 4
导出您的最终视频
以最佳的“纵横比调整和导出”导出您的完成的“入职视频”，以适应您选择的分发渠道。您精心制作的视频现在已准备好为您的团队提供支持和欢迎。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

欢迎新员工并分享公司文化

制作鼓舞人心的欢迎视频，传达公司的文化和价值观，让新员工从第一天起就感受到联系。

background image

常见问题

HeyGen如何简化为新员工创建引人入胜的入职视频？

HeyGen利用AI化身和从脚本到视频的功能，快速将您的脚本转化为专业且引人入胜的入职视频。这大大减少了通常需要的时间和资源，以便为新员工制作高质量的内容，确保一致且有影响力的欢迎体验。

HeyGen提供哪些创意工具来制作引人注目的第一周入职视频？

HeyGen提供了一套强大的创意工具，包括可定制的视频模板、全面的素材库和强大的视频编辑功能。您可以设计您的故事板，整合动态视觉效果，并打造真正捕捉公司核心价值观的引人入胜的叙述，为新员工的第一周做好准备。

HeyGen能否帮助定制欢迎视频以反映我们的公司文化？

当然可以，HeyGen使您能够完全以公司的标志、颜色和特定信息来品牌化您的欢迎视频。这确保了每个入职视频不仅能提供信息，还能真实地反映您独特的公司文化，为新团队成员创造强烈的第一印象。

HeyGen如何简化员工入职视频的创建过程？

HeyGen通过使您能够将脚本转化为专业视频，配以AI化身和自动语音，简化了视频创建过程，消除了传统拍摄的需要。其直观的平台和现成的模板使您能够快速制作一致的高质量员工入职视频，而无需广泛的技术技能或昂贵的制作设置。