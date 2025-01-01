创建急救培训视频：快速简便的AI解决方案

通过从脚本到视频的功能提升合规培训效率，将复杂指南转化为清晰、可操作的课程。

99/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段90秒的工作场所安全视频，针对工业工人和合规官员，讲解常见的小伤如割伤和烧伤。采用专业且真实的视觉风格，专注于即时、实用的急救步骤，使用HeyGen的语音生成功能生成清晰权威的旁白，以确保不同语言或培训模块中的信息一致性。
示例提示词2
为人力资源培训经理和学习与发展专业人士制作一段2分钟的说明视频，详细介绍如何将可扩展的急救培训内容整合到现有的LMS平台中。视频应采用简洁的信息图表风格，以简化复杂信息，配以专业、信息丰富的音频语调，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现高效的内容更新和版本管理。
示例提示词3
设想一段1分30秒的高级急救视频，演示严重出血控制技术，专为有经验的急救人员和高级认证候选人设计。视觉风格必须严肃且高度真实，提供详细的逐步指导，配以专注的引导性音频叙述。利用HeyGen的模板和场景功能快速设置和定制真实的紧急情况场景，增强实际应用。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建急救培训视频

快速制作清晰、引人入胜的急救培训视频，利用AI简化合规流程并提高团队的工作场所安全。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
通过选择相关的视频模板或粘贴准备好的脚本开始您的急救培训视频。我们直观的界面让开始变得快速而简单。
2
Step 2
添加AI虚拟形象和语音
通过从多样的AI虚拟形象库中选择并直接从脚本生成自然的语音旁白，使您的内容栩栩如生。这确保了您的工作场所安全视频的叙述一致性。
3
Step 3
通过字幕完善内容
通过自动生成精确的字幕/标题来增强急救视频的清晰度和可访问性。您还可以应用品牌元素以获得专业外观。
4
Step 4
导出并分享您的培训
视频完成后，轻松以多种格式和纵横比导出。与您的团队分享可扩展的急救培训内容或将其集成到您的学习管理系统中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高培训参与度和保留率

.

利用AI虚拟形象和动态视频内容显著提高学员的参与度，并改善关键急救知识和技术的保留。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI简化急救培训视频的制作？

HeyGen通过使用“AI虚拟形象”和“从脚本到视频”技术，将脚本转化为引人入胜的“急救视频”，大大简化了“工作场所安全视频”的制作过程。它还包括“语音生成”功能，以提供全面的培训。

HeyGen能否帮助我的组织高效地制作“可扩展的急救培训”？

当然可以。HeyGen是一个强大的“急救培训视频生成器”，使组织能够快速制作大量的“合规培训”和“人力资源培训项目”，并保持一致的质量。其“视频模板”和简单的“自定义选项”确保了效率。

HeyGen为“急救视频”提供了哪些字幕/标题和品牌功能？

HeyGen提供自动“字幕/标题”以增强所有学习者的可访问性。您还可以应用“品牌控制”如标志和特定颜色，以确保所有“工作场所安全视频”与您的组织形象一致。

如何“导出和分享”使用HeyGen创建的“急救培训视频”以进行“LMS集成”？

HeyGen允许您轻松“导出和分享”完成的“急救培训视频”，支持多种纵横比和格式。这有助于无缝“LMS集成”，确保您的培训内容有效地传达给员工。