Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内部管理团队制作一个45秒的动态报告视频，呈现复杂的财务报告，采用现代、清晰的信息图表风格视觉效果，并配以权威但亲切的声音。利用HeyGen的AI虚拟人传递关键见解，为您的财务总结增添专业且引人入胜的人性化触感。
示例提示词2
设计一个30秒的简洁财务报告视频，面向小企业主，提供简化、易于理解的图形，并配以轻松愉快且信息丰富的音轨，以快速掌握业绩。使用HeyGen现成的模板和场景开始，然后自定义元素并通过无缝的旁白生成完善您的叙述，打造精美的演示。
示例提示词3
开发一个60秒的全面报告视频，面向公共关系团队和外部利益相关者，采用时尚、企业化且高度可访问的视觉效果，配以冷静、专业的声音。通过整合HeyGen媒体库/库存支持中的相关素材增强清晰度，并在执行高质量导出之前自动生成字幕/说明，以确保多平台的包容性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

创建财务报告视频的工作原理

通过AI将复杂的财务数据转化为引人入胜的视频报告，轻松使您的见解对股东和利益相关者清晰且有影响力。

1
Step 1
创建您的财务报告脚本
首先将您的财务报告数据或脚本粘贴到HeyGen中。我们的文本转视频功能将把您的文本转换为动态视频。
2
Step 2
选择一个引人入胜的AI虚拟人
从多样化的AI虚拟人中选择一个，以专业地展示您的财务数据，确保您的报告视频清晰传达。
3
Step 3
通过视觉效果和品牌定制
使用媒体库/库存支持中的相关图表、图形和品牌元素增强您的视频。
4
Step 4
导出并分享您的报告
一旦您的财务报告视频完成，按您所需的纵横比导出，并在线与股东和利益相关者分享，以提高参与度。

创建专业的企业财务概览

高效生成精美的视频报告和企业财务总结，清晰传达关键绩效指标给股东和利益相关者。

常见问题

是什么让HeyGen成为创建财务报告视频的理想选择？

HeyGen是理想的财务报告制作工具，通过允许您轻松将脚本转化为动态视频，简化了创建专业财务报告视频的过程，使用AI虚拟人和强大的视频编辑器。您可以利用现成的视频模板并添加文字动画来增强您的财务报告。

我可以使用HeyGen自定义我的财务报告视频的外观吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，确保您的财务报告视频与公司的形象完美契合。您还可以访问全面的媒体库并整合您自己的素材，以进一步自定义您的报告视频。

HeyGen提供哪些工具来快速创建财务报告视频？

HeyGen作为一个强大的财务报告制作工具，提供了丰富的视频模板选择和用户友好的视频编辑器，以简化您的创作过程。您可以快速从文本脚本生成专业的财务报告，配以旁白生成和字幕。

我如何分享由HeyGen生成的财务报告视频？

一旦您使用HeyGen创建了财务报告视频，您可以轻松地以适合不同平台的各种纵横比导出，并在线与您的股东和利益相关者分享。HeyGen确保您的报告视频已准备好进行广泛分发。