Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的微学习视频，专为有经验的现场销售专业人士设计，重点是高级销售技巧视频。内容应涉及自信地处理异议，通过快速且引人入胜的角色扮演场景呈现。利用HeyGen的从脚本到视频功能进行高效内容创作，并通过预设计的模板和场景来可视化这些场景。
为需要深入产品知识的现场销售团队制作一段90秒的教学视频，旨在阐明复杂的产品。该视频应具有简洁、教育性的视觉风格，配以清晰的图形和权威的解说，有效利用视觉效果来增强学习。结合HeyGen的媒体库/库存支持，提供相关产品图像，并通过添加字幕/说明确保普遍理解。
设计一段30秒的振奋人心的视频，专为所有现场销售团队量身定制，旨在激发勇气、激情和毅力，以提升士气。视觉和音频风格应充满活力和鼓舞人心，通过清晰、有力的语音生成，仿佛一位充满活力的励志演讲者。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种设备上获得最佳观看效果，有效支持您的销售培训计划。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化销售培训视频的制作？
HeyGen通过AI化身和从脚本到视频的功能，快速创建高质量的销售培训视频。这简化了流程，使您无需复杂的视频制作工具即可轻松制作引人入胜的教学视频。
HeyGen提供哪些功能来提升产品知识和销售技巧视频？
HeyGen提供强大的工具，如可定制的视频模板、语音生成和自动字幕/说明，以提升您的产品知识和销售技巧视频。您还可以结合品牌控制，确保所有培训视频的专业一致外观。
HeyGen可以用于创建各种类型的商业培训视频吗？
当然可以，HeyGen是一个多功能平台，非常适合创建各种商业培训视频，包括入职视频、解释视频和微学习内容。其广泛的媒体库和纵横比调整支持确保了您所有销售赋能需求的灵活性。
HeyGen如何更高效地创建现场销售培训视频？
HeyGen通过将文本转换为具有真实感的AI化身视频，加速了现场销售培训视频的制作，消除了传统拍摄和大量编辑的需求。这显著减少了通常需要的时间和资源，以创建高质量的培训视频。