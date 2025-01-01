创建引人入胜的功能演练视频
快速使用AI虚拟形象创建引人入胜的演练视频，以改善用户入门体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为市场营销专业人士制作一个引人入胜的60秒视频，展示动态品牌视觉效果和专业有说服力的音轨。展示HeyGen的AI虚拟形象如何通过创建引人入胜的演练和有效的动画解说视频来提升他们的营销工作。
示例提示词2
为软件开发人员和产品经理制作一个简洁的30秒视频，采用技术性和清晰的视觉效果，并配以简明的信息性旁白。展示HeyGen的旁白生成功能如何简化有效软件演示的创建并增强视频文档。
示例提示词3
想象一个为探索新工具的企业主制作的90秒视频，利用高质量的视觉效果和引人入胜、清晰的音频传递。该制作应强调HeyGen的模板和场景如何使创建复杂的功能演练视频变得容易，利用AI驱动的视频工具实现有影响力的沟通。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的功能演练视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和先进的AI旁白，帮助您创建专业且引人入胜的功能演练视频和软件演示。其直观的平台简化了产品特性视觉沟通的过程。
HeyGen是否支持产品演示的AI虚拟形象和旁白？
当然。HeyGen利用尖端的AI虚拟形象和逼真的AI旁白，使您的产品演练视频栩栩如生，确保用户入门或市场营销的清晰和有说服力的解释。
HeyGen提供哪些工具用于高效的视频文档和定制？
HeyGen提供了一套AI驱动的视频工具，包括可定制的模板和无缝的屏幕录制功能，大大加快了产品演练视频的创建。您还可以应用品牌控制以保持一致的外观。
HeyGen可以用于各种类型的产品演练和用户入门吗？
是的，HeyGen是一款多功能的AI驱动视频工具，适用于从详细的软件演示到互动教程和全面的用户入门体验的各种应用。它简化了所有产品特性解释的视觉沟通。