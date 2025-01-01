创建转化率高的功能演示视频
快速设计令人惊叹的产品演示视频，利用AI驱动的效率，借助大量可定制的模板和场景展示每个功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的45秒互动产品演示视频，专为营销专家推广新的B2C移动应用程序而设计。采用充满活力、现代的视觉美学，由数字主持人以热情、亲切的语调呈现，使用HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，有效吸引广泛的消费者群体，并突出应用程序的关键优势。
想象一下，您是一位小企业主，需要一个快速、有影响力的30秒演示视频来推出新的在线服务。您的视频应采用明亮、简洁的视觉风格，配以直接、鼓励的旁白，利用HeyGen的字幕/字幕功能以扩大覆盖面，并通过其纵横比调整和导出功能实现跨社交媒体平台的无缝适应。
设计一个信息丰富的90秒功能演示视频，为产品经理解释对现有企业用户的重要软件更新。视频应保持专业但引人入胜的视觉呈现，配有由HeyGen提供的精确、技术性的AI旁白，并通过HeyGen的媒体库/库存支持的丰富B-roll素材来展示复杂的功能。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品演示视频的制作？
HeyGen的AI驱动平台让您轻松生成高质量的产品演示视频。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，无需大量拍摄即可展示功能。
HeyGen为产品视频制作提供了哪些自定义选项？
HeyGen是一个强大的产品视频制作工具，提供广泛的品牌控制选项，如自定义标志和颜色。您还可以利用各种视频模板和媒体库来创建视觉一致且引人入胜的内容。
HeyGen是否支持AI旁白和视频字幕？
是的，HeyGen在从您的脚本生成AI旁白方面表现出色，为您的产品演示视频提供自然的叙述。此外，它还具有自动字幕生成器，以提高可访问性和参与度。
我可以多快用HeyGen创建功能演示视频？
HeyGen的直观界面和AI驱动工具允许快速创建引人入胜的功能演示视频。通过预构建的视频模板和高效的视频编辑工具，您可以在传统时间的一小部分内制作出专业的结果。