利用AI力量创建设施安全视频

通过利用AI化身传递清晰、有影响力的安全信息，轻松提升员工培训和合规性。

110/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为维护人员制作一段2分钟的技术视频，演示正确的电气安全程序和设备锁定/挂牌。视觉方法应高度详细且具有指导性，利用HeyGen的模板和场景保持一致的品牌形象，并使用屏幕字幕/说明文字突出关键步骤，确保所有观众的安全培训准确无误。
示例提示词2
开发一段简洁的60秒宣传视频，面向设施经理和安全官员，展示创建有效安全视频的效率。采用引人入胜、动态的视觉风格和文字动画，解释平台如何通过将文本转换为视频简化成为“安全视频制作者”的过程，以及如何通过调整纵横比和导出功能实现跨平台的灵活部署。
示例提示词3
为人力资源和培训部门设计一段1分钟的信息视频，强调最新安全指南的重要性和无缝LMS集成以进行合规培训。视频应采用简洁、企业化的视觉美学，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供高质量的背景画面，配合清晰的语音生成，传达职业安全的最佳实践。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建设施安全视频

通过AI驱动的视频创作，快速制作全面且引人入胜的设施安全培训视频。

1
Step 1
粘贴您的安全脚本
首先将您的安全指南或脚本粘贴到编辑器中。我们的文本转视频功能会立即将您的文本转换为视觉故事板，为您的培训视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过选择AI化身来呈现您的安全内容以增强参与度。从多样化的AI化身中选择，以清晰专业地传达您的信息，使您的培训更具亲和力。
3
Step 3
添加视觉效果和字幕
从我们的媒体库中整合相关媒体或上传您自己的媒体，以说明关键的安全程序。通过为视频添加自动字幕/说明文字来增强可访问性和理解力。
4
Step 4
导出和分发
轻松完成您的设施安全视频。利用纵横比调整和导出功能优化您的视频以适应各种平台，准备分发给您的员工以进行有效培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全程序

.

将复杂的设施安全指南和程序简化为易于理解的AI视频，提高所有员工的理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化安全培训视频的制作？

HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的内容并由AI主持人呈现，帮助您高效地制作安全培训视频。其直观的平台充当强大的安全视频制作工具，简化整个视频制作过程。

HeyGen能否将安全视频与现有的学习管理系统集成？

是的，HeyGen支持强大的LMS集成，允许您无缝部署工作场所安全视频。您可以通过SCORM导出功能导出视频，并包含闭合字幕等必要功能以提高可访问性和合规性。

HeyGen提供哪些技术功能来定制工作场所安全视频？

HeyGen提供了一个全面的视频编辑器和媒体库，允许您定制工作场所安全视频的每个方面。利用多语言视频生成、互动元素和品牌控制等功能，创建高度相关且有影响力的安全培训。

如何快速使用HeyGen创建设施安全视频？

使用HeyGen，您可以通过多种视频模板和AI化身快速创建设施安全视频。只需输入您的视频脚本，使用您的媒体进行定制，并在几分钟内生成专业级别的安全视频。