使用AI创建设施导览视频
通过引人入胜的AI驱动导览视频简化入职流程，利用HeyGen强大的AI化身。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段30秒的简洁视频，面向人力资源和行政人员，展示如何使用HeyGen的设施导览视频模板简化入职流程。视觉上应追求现代、简洁的美感，采用信息图表风格的动画突出关键优势，配以轻快积极的背景音乐，传达高效和易用性。这突显了HeyGen的模板和场景在快速内容创作中的强大功能。
制作一段60秒的AI驱动导览视频，面向需要复习特定安全协议或部门特定设施访问的现有员工。利用动态视觉叙事方法，结合细腻的3D元素以保持注意力，由HeyGen的权威且清晰的AI化身进行解说，有效传达关键信息，确保高保留率和参与度。
创建一段50秒的无障碍AI培训视频，专注于导航特定设施区域，面向包括听力障碍者或在嘈杂环境中的多元化观众。视觉执行应信息丰富且直接，屏幕上的清晰文字强化口述要点，并由HeyGen自动生成的字幕补充，以增强理解力和包容性，所有内容由冷静且清晰的AI声音传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的设施导览视频？
HeyGen使您能够轻松创建引人入胜的设施导览视频。利用我们的AI驱动视频创作体验，将脚本转化为动态内容，配以AI配音和视觉叙事，确保您的新员工得到信息并被吸引。
使用AI进行员工入职和培训视频有什么好处？
利用HeyGen的AI进行员工入职视频革新了培训体验，使其更加高效和个性化。我们的平台允许您快速创建高质量的AI培训视频，大大简化了入职流程，并确保重要信息的一致、专业传递。
HeyGen是否提供快速制作导览视频的模板和AI化身？
是的，HeyGen提供了一个全面的视频模板库和逼真的AI化身，帮助您快速制作专业的导览视频。这些资源结合自动生成的字幕和品牌控制，简化了视频编辑过程并保持品牌一致性。
HeyGen如何简化HR团队的视频创作体验？
HeyGen通过提供一个直观的AI驱动平台简化了HR团队的视频创作，您可以轻松地从文本创建视频。借助AI配音、定制品牌和庞大的媒体库等功能，HR专业人员无需广泛的视频制作专业知识即可制作引人入胜的员工培训和沟通内容。