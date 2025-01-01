创建引发热议的外部发布视频

使用HeyGen的AI驱动文本转视频功能更快发布产品并提升参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的信息视频，面向潜在的B2B客户和决策者，详细介绍复杂的服务，配以简洁的图形和清晰简明的旁白。围绕解决问题的战略故事进行构建，利用HeyGen的文本转视频功能，将书面内容无缝转换为精美的演示，配以平静的背景音乐。
示例提示词2
制作一段15秒的社交媒体预告视频，面向大众，为即将到来的活动制造热度，采用快速剪辑、激动人心的音乐和醒目的文字叠加。即使在无声情况下也能确保最大参与度，使用HeyGen的字幕/说明功能即时传达关键信息。
示例提示词3
制作一段30秒的品牌视频，目标是营销团队和外部合作伙伴，通过激励人心的电影画面和管弦乐配乐阐述公司的核心价值观。这段品牌认知视频应通过HeyGen的语音生成功能传递引人注目的信息，建立强烈的情感联系并展示承诺。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建外部发布视频的工作原理

使用HeyGen的AI驱动工具高效制作引人注目的产品发布视频，旨在简化创作并最大化产品公告的参与度。

1
Step 1
创建您的视频脚本
使用HeyGen的文本转视频功能快速生成精美的视频脚本，完美传达您的发布信息。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的专业AI虚拟形象中选择，以人性化的方式呈现您的产品发布视频，确保引人入胜的传递。
3
Step 3
自定义品牌元素
应用您的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保您的视频与现有品牌视频和形象完美契合。
4
Step 4
导出以供多平台使用
使用纵横比调整和导出功能准备您的视频，以优化其在所有社交媒体渠道上的无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发客户推荐视频

制作强有力的客户推荐视频，在外部发布活动中建立信任并验证产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化产品发布视频的制作？

HeyGen的AI助手简化了整个过程，使营销团队能够快速将视频脚本转化为引人入胜的产品发布视频，而无需复杂的视频编辑。这增强了战略故事讲述，以最大化产品公告的影响力和覆盖面。

HeyGen能否制作各种类型的发布视频，包括产品公告和预告片？

当然可以，HeyGen让您能够创建多样化的发布视频，从引人注目的产品公告和吸引人的预告片到详细的信息视频。利用AI虚拟形象和专业设计的模板和场景，轻松实现您的愿景，适用于任何外部发布视频。

HeyGen如何确保外部发布视频的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在所有外部发布视频中无缝整合您的标志、品牌颜色和自定义字体。这确保了专业、一致的品牌视频，有效传达您的行动号召并强化信息。

使用HeyGen进行社交媒体产品公告有哪些好处？

HeyGen显著加速了社交媒体内容的创作，使营销团队能够快速制作适合各种平台的高质量产品公告。这种效率有助于通过引人入胜的产品演示视频和其他格式提高转化率和品牌覆盖面。