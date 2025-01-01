创建全球销售的出口营销视频
利用HeyGen的AI虚拟人制作令人惊叹的高转化率营销视频，优化国际观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的信息性出口营销视频，目标是面向B2B公司和科技初创企业，帮助他们在全球范围内解释复杂的服务。视觉风格应专业且流畅，结合现代图形和由HeyGen的AI虚拟人提供的清晰简洁的旁白，确保演示的精致和吸引力，帮助轻松创建出口营销视频。
制作一个引人入胜的60秒社交媒体视频，专为全球品牌和内容创作者设计，以在各种平台上推广他们的最新活动。视觉故事应具有动态性和文化相关性，配以引人入胜的背景音乐和清晰的旁白，HeyGen的字幕/字幕无缝集成，确保您的营销视频具有可访问性和更广泛的传播。
为数字营销人员和代理机构制作一个有说服力的30秒宣传视频，旨在快速将博客内容转化为引人入胜的视觉效果。设想一个视频，具有大胆的排版、从脚本生成的有冲击力的视觉效果和充满活力的旁白，所有这些都由HeyGen的从脚本到视频功能驱动，使制作出色的宣传视频变得简单，并真正轻松创建出口营销视频。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen作为一个直观的在线营销视频制作工具，赋予用户轻松创建引人入胜的营销视频的能力。利用AI文本到视频功能和可定制的营销视频模板，快速制作高质量内容。
HeyGen提供哪些定制选项来为我的营销视频进行品牌化？
HeyGen为您的营销视频提供广泛的定制选项，允许您使用品牌的颜色和标志来定制模板。利用拖放编辑功能，确保您的社交媒体视频完美契合品牌形象。
我可以使用HeyGen为我的营销视频添加专业旁白和字幕吗？
可以，HeyGen使添加旁白和生成字幕/字幕变得简单，确保您的内容具有可访问性和吸引力，提升整体视频编辑体验。
HeyGen如何利用AI制作高质量的营销视频出口？
HeyGen利用先进的AI视频工具和功能，如AI虚拟人，帮助您高效创建和导出视频。我们的平台确保您的最终营销视频，无论是产品演示还是其他推广，均以高质量交付，并针对各种平台进行优化。