轻松创建出口文档视频
简化复杂的出口合规培训。使用HeyGen的AI虚拟形象清晰解释出口机制。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段90秒的教学视频，面向出口协调员和物流专业人员，详细介绍通过自动出口系统（AES）提交电子出口信息（EEI）申报的流程。视频应采用技术性、逐步教程的视觉风格，配以模拟屏幕捕获，并辅以精确、清晰的解说。通过HeyGen生成自动字幕/字幕，确保可访问性和理解性。
制作一段2分钟的全面指南，面向国际销售团队和运输经理，解读国际贸易术语的复杂性，并解释准确的协调关税分类号的重要性。视觉呈现应为引人入胜的说明视频，配以定制动画图形来说明概念，音频语调应热情且信息丰富。此视频可通过将详细脚本转化为视觉叙述，利用HeyGen的脚本转视频功能高效创建。
设计一段45秒的介绍视频，面向国际航运部门的新员工，提供一般出口机制的简要概述，并强调遵守美国出口管制的重要性。视觉美学应动态且节奏快，结合相关的全球贸易素材，配以充满活力和自信的声音引导叙述。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持快速组装引人入胜的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化出口培训视频的制作？
HeyGen通过将脚本转换为专业视频内容，配以AI虚拟形象和旁白，简化了制作引人入胜的培训视频的过程。这大大减少了为您的团队创建出口文档视频所需的时间和资源。
HeyGen能否帮助解释复杂的出口合规主题？
当然可以，HeyGen使企业能够通过清晰易懂的视频有效传达复杂的主题，如出口合规和美国出口管制。您可以使用HeyGen的文本转视频功能和AI虚拟形象，将即使是密集的出口管理条例也分解为引人入胜的内容。
使用HeyGen解释出口机制的好处是什么？
HeyGen提供了一种一致且高效的方式来说明详细的出口机制，包括国际贸易术语或协调关税分类号等概念。利用模板和品牌控制，您可以确保所有的教学视频在整个组织中都是清晰、准确和统一呈现的。
HeyGen如何支持特定出口许可证和文档的视频制作？
HeyGen非常灵活，允许您为各种特定需求创建有针对性的视频，例如说明如何处理出口许可证、电子出口信息（EEI）或ATA单证册。通过可定制的场景和字幕选项，HeyGen确保您的内容对所有观众来说都是精确且易于理解的。