Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒视频教程，面向非技术型企业家，演示如何轻松创建解说视频。该视频应采用现代、简洁的设计，配以多样化的库存视觉素材、欢快的背景音乐和清晰简洁的解说，利用HeyGen的模板和场景以及广泛的媒体库/库存支持。
制作一个复杂的60秒品牌解说视频，面向企业沟通团队，详细介绍复杂的营销策略。该视频应具备精致、专业的视觉效果，配以逼真的AI化身和有说服力的旁白，使用HeyGen的AI化身和旁白生成功能传递高影响力的信息。
为产品经理创建一个简洁的30秒教育解说视频，解释新功能更新。视觉和音频风格应信息丰富且直截了当，强调清晰的文字覆盖和字幕以强化关键信息，支持HeyGen的字幕/标题和纵横比调整及导出功能，以实现多样化的分发。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的动画解说视频？
HeyGen让您能够轻松使用AI化身和从脚本到视频功能创建解说视频。我们的平台提供多样化的视觉库和解说视频模板，简化创作过程，打造有影响力的内容。
HeyGen是初学者易于使用的解说视频制作工具吗？
当然。HeyGen拥有用户友好的拖放编辑器和预设计模板，使任何人都能在没有编辑经验的情况下轻松创建专业的解说视频。它被设计为易于使用的解说视频制作工具。
我可以在HeyGen制作的解说视频中融入我的品牌标识吗？
可以，HeyGen允许强大的品牌标识定制。您可以通过添加标志、品牌颜色以及文字和字幕来定制视频，确保每个解说视频都与您的营销策略完美契合。
HeyGen为解说视频制作提供了哪些高级功能？
HeyGen提供高级AI视频工具，包括直接从您的脚本生成逼真的旁白，以及添加音乐和库存视频的能力。您还可以制作高质量的高清导出，确保您的解说视频看起来精致且专业。