通过视频指南掌握您的实验框架
通过清晰的视频教程简化您的实验构建器并可视化结果，利用HeyGen的语音生成功能实现有影响力的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段针对工程领导者和高级产品经理的动态90秒视频，展示如何在可扩展的实验框架内高效构建实验。视频应采用现代、技术感强的视觉风格，快速切换的过渡效果和自信、充满活力的旁白。突出工程和产品团队的协作努力，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现精准而有影响力的信息传递。
为市场分析师和业务利益相关者创建一段有影响力的60秒视频，展示如何有效分析和采取行动以获得可操作的见解。视觉和音频风格应以数据为导向且简洁明了，包含清晰的数据可视化和直接、权威的叙述。整合HeyGen的媒体库/库存支持中的相关素材，以视觉上加强知情决策的影响力，以及如何有效地可视化和解释结果。
为CTO、产品负责人和研发经理设计一段全面的2分钟战略视频，概述建立完整实验计划的历程。视觉美学应简洁而具有战略性，配以鼓舞人心、清晰的旁白，引导观众了解整个实验过程及其运行实验的好处。使用HeyGen的语音生成功能制作出精致且专业的音轨，与高管决策者产生共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何为我的视频创建逼真的AI虚拟形象和声音？
HeyGen利用先进的AI技术从您的脚本生成逼真的AI虚拟形象，并结合自然的语音生成。这种创新的从脚本到视频功能能够快速高效地将文本转化为引人入胜的视觉内容，使您的信息产生共鸣。
HeyGen能否与现有的品牌指南集成以实现一致的视频制作？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、颜色和字体无缝整合到视频中。这确保了每一段内容都保持专业和一致的品牌形象。
HeyGen支持哪些视频输出和定制的技术规格？
HeyGen提供多样化的输出选项，包括适用于各种平台的纵横比调整和导出，以及自动字幕/标题。您可以使用我们丰富的媒体库/库存支持或您自己的素材来增强视频，以满足特定项目需求。
HeyGen的简化从脚本到视频流程包括哪些步骤？
流程从您的脚本开始，HeyGen使用从脚本到视频技术将其转换为视频，生成AI虚拟形象和语音。然后，您可以使用模板和场景进行自定义，添加字幕，并以所需的纵横比导出，使整个工作流程极其高效。