Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个关键的30秒操作视频，演示员工在公司费用卡丢失或被盗时必须立即采取的步骤，重点是快速报告和防止未经授权的公司支出。该视频需要清晰的分步骤视觉呈现，并配以权威、冷静的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，高效制作准确且一致的指示，作为所有员工的重要资源。
示例提示词2
制作一个有影响力的60秒教育视频，面向所有员工，强调与费用卡使用相关的常见陷阱和骗局，以增强整体业务安全。视觉方法应使用现实的、说明性的场景，以略带戏剧性但信息丰富的风格呈现，并配以清晰的警示语调旁白。利用HeyGen的字幕/说明文字功能，确保可访问性和理解力，加强关键安全视频概念。
示例提示词3
为远程工作者和经常进行在线购物的人员制作一个实用的50秒培训视频，详细说明在数字交易中保护费用卡信息的最佳实践，促进增强的财务安全。美学应现代且简洁，展示屏幕演示和清晰的文字覆盖，并配以精确的指导性语音。整合HeyGen的媒体库/库存支持，以高质量的视觉效果有效展示安全的在线环境。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建费用卡安全视频

使用HeyGen的直观工具制作专业且引人入胜的费用卡安全视频，以保护公司的财务并教育员工。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先选择一个预设计的模板或从头开始。利用HeyGen强大的文本到视频功能，从您的费用卡安全脚本中即时生成初始场景，确保信息一致。
2
Step 2
选择您的AI主持人和品牌
选择一个AI虚拟人，以人性化的方式展示您的安全指南。应用您的企业品牌，包括标志和颜色，以确保您的企业支出安全视频与公司的视觉形象一致。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
通过添加相关的库存视频或上传自己的媒体来增强您的培训视频。为您的脚本生成清晰的旁白和可选的字幕，使您的内容对所有员工都具有影响力和可访问性。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦满意，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，将完成的财务安全视频输出为适合各种平台的格式。高效地在所有渠道分发您的关键培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的财务政策

将复杂的企业支出指南转化为清晰、易于理解的安全视频，提高员工的理解和遵守。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的费用卡安全视频？

HeyGen通过将文本脚本转化为专业视频内容，配以逼真的AI虚拟人和动态旁白，轻松创建费用卡安全视频。这种简化的文本到视频过程使培训创建高效且具有影响力，提升财务安全。

我可以使用HeyGen定制财务安全的企业培训视频吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您加入自己的标志和品牌颜色，以确保您的企业支出培训视频完美契合公司的形象。您还可以利用模板和丰富的媒体库来增强视频内容。

是什么让HeyGen成为商业安全视频创作的有效工具？

HeyGen通过快速从脚本生成视频，配以高质量的旁白和自动字幕，简化了商业安全等关键主题的专业视频创作。这确保了您的安全视频清晰、易于访问，并为任何培训场景做好准备。

HeyGen是否适合创建除费用卡安全以外的各种培训视频？

是的，HeyGen是一个多功能平台，适用于广泛的培训视频和操作视频，包括企业安全和财务协议。其灵活的模板和纵横比调整功能允许您制作适合任何学习目标的多样化视频内容。