轻松创建伦理与行为视频
通过专业视频简化您的伦理培训并确保合规，使用AI从脚本轻松生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为中层管理人员开发一段60秒的合规视频，解释有关数据隐私的重要职场政策。该视频需要正式但引人入胜的视觉呈现，屏幕上专业的文字突出关键法规，并应利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保所有模块的信息传递准确一致。
创建一段动态的30秒伦理与行为视频，旨在加强所有现有员工的道德文化，作为每季度的快速提醒。视觉方法应现代且积极，使用快速剪辑和有影响力的视觉效果传达积极的行为改变，通过选择HeyGen的多样化模板和场景轻松实现快速部署。
为销售部门设计一段55秒的伦理与合规培训视频，展示一个常见的利益冲突场景及其正确的解决步骤。采用叙事视觉风格，使用可关联的办公室环境和清晰的角色互动，通过HeyGen的专业旁白生成，引导观众以清晰和同理心处理复杂的伦理困境。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何快速创建引人入胜的伦理与合规培训视频？
HeyGen简化了创建专业伦理与合规培训视频的过程。您可以利用AI虚拟形象和自定义预制模板，高效制作引人入胜的企业合规视频，与您的员工产生共鸣。
使用HeyGen进行员工伦理培训有哪些好处？
HeyGen通过使合规培训更易于访问和引人入胜来帮助培养道德文化。借助文本到视频功能和逼真的AI虚拟形象，您可以提供有效的培训视频，推动行为改变并清晰传达职场政策。
HeyGen能否支持全面合规视频所需的各种元素？
当然可以。HeyGen提供语音生成、定制品牌控制和创建脚本视频的功能，确保您的合规视频满足特定要求。这有助于提供一致且高质量的伦理与合规培训。
HeyGen如何简化我们企业合规培训的规模化？
HeyGen允许组织高效制作大量质量一致的培训视频。通过利用AI虚拟形象和广泛的媒体库，您可以轻松更新和分发合规视频，支持整个员工队伍的持续培训需求。