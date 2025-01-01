创建建立信任的道德采购视频

通过利用HeyGen的AI虚拟形象，为您的视频内容增添吸引力和专业性，展示您对负责任采购和透明度的承诺。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新客户制作一个简洁的30秒动画说明，揭示负责任采购的真正含义，并突出公司在道德实践中的透明度。视觉和音频风格应干净、现代，以信息图表为驱动，使用明亮的色彩和清晰简洁的解说。使用HeyGen的AI虚拟形象以吸引人且一致的方式呈现信息。
示例提示词2
为B2B合作伙伴和投资者制作一个引人入胜的60秒迷你纪录片，展示与关键供应商的成功可持续合作，并展示道德实践的积极影响。视频应具有专业、鼓舞人心的语调，配以高质量的电影视觉效果，穿插数据可视化和专家访谈，辅以权威的旁白。利用HeyGen的语音生成功能添加精致的解说，增强信息的可信度。
示例提示词3
为年轻的社会意识消费者设计一个引人注目的30秒行动号召视频，鼓励他们支持致力于可持续性和道德生产的品牌。视觉风格应动态且视觉冲击力强，快速剪辑，生动的图像和有影响力的文字叠加，配以欢快、现代的配乐。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能确保可访问性并最大化影响，即使在静音时也能传达信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建道德采购视频

使用HeyGen的AI工具轻松制作展示您在供应链中对道德实践和透明度承诺的有影响力的视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的叙述，详细说明您的道德采购计划。然后，选择一个“AI虚拟形象”作为您的主持人，以专业的屏幕形象将您的信息生动呈现。
2
Step 2
选择一个模板
从为企业沟通设计的“AI驱动视频模板”中选择，或从空白画布开始构建您的视频。这些模板提供了一个强大的基础，可以快速传达您的信息。
3
Step 3
应用视觉效果和品牌
使用“品牌控制（标志、颜色）”自定义您的视频，以保持一致的企业形象。整合媒体库/库存支持中的视觉效果，强有力地传达围绕道德实践的“叙事”。
4
Step 4
生成并分享
使用多样的AI语音自动从您的脚本中“生成旁白”。然后，轻松添加“字幕/字幕”，确保观众的可访问性和清晰度，有效传达您的道德实践。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出负责任的采购计划

制作引人入胜的视频，突出您品牌对负责任采购和可持续合作的承诺，与利益相关者建立信任。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的道德采购视频的制作？

HeyGen通过将您的脚本转化为引人入胜的内容，简化了有影响力的道德采购视频的制作。利用HeyGen强大的AI工具和AI驱动的视频模板，轻松讲述您品牌在可持续合作和负责任采购方面的独特故事。

HeyGen提供哪些功能来增强可持续性故事的透明度？

HeyGen的AI虚拟形象和AI语音演员可以真实地代表您的品牌，为您的可持续性故事带来清晰和透明。通过集成的AI字幕生成器，进一步增强所有道德实践内容的可访问性和理解。

我可以使用HeyGen的模板制作关于道德实践的独特视频吗？

当然可以。HeyGen提供了多种AI驱动的视频模板，您可以根据具体的道德实践和品牌身份进行定制。这允许个性化的视频创作和围绕您对可持续性承诺的强大品牌叙事。

为什么选择HeyGen来制作关于负责任采购的引人入胜的视频？

HeyGen是制作关于负责任采购的引人入胜视频的理想AI工具，因为它结合了直观的文本转视频生成和逼真的AI虚拟形象。这种强大的组合能够高效地制作高质量的视频内容，有效传达您对道德采购的承诺。