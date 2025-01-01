轻松使用AI化身创建ESG培训视频
设计引人共鸣的微学习模块。利用AI化身提供品牌化、多语言的ESG培训内容，以增强企业沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人注目的45秒解释视频，展示贵公司最新的ESG举措，如减少浪费或社区参与。将此视频针对现有员工和内部利益相关者，采用专业、视觉丰富的风格，配以振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，整合相关图像并生成清晰的旁白，以实现强有力的企业沟通。
为经理和团队负责人制作一个信息丰富的90秒培训视频，详细说明贵公司ESG政策或合规法规的最新更新。视觉风格应简洁明了，结合屏幕文本和图形，由权威的AI化身提供清晰的指导。通过使用HeyGen的字幕/说明功能支持详细信息，确保最佳知识保留。
制作一个动态的30秒行动号召视频，激励所有员工参与即将到来的公司范围内的ESG项目或志愿者活动。该视频应节奏快且富有激励性，使用HeyGen的可定制模板和场景快速组装有影响力的视觉效果，通过其纵横比调整和导出功能确保在各种平台上的广泛传播和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化为我的组织创建ESG培训视频的过程？
HeyGen的AI视频生成器大大简化了创建引人入胜的ESG培训视频的过程。它通过AI化身和专业旁白将您的脚本转化为精美的视频内容，减少了制作时间和精力。
HeyGen为品牌化ESG内容和企业沟通提供了哪些创意选项？
HeyGen提供强大的创意工具，包括可定制的场景和品牌化场景，允许您整合公司的标志和颜色。这确保您的ESG培训视频与企业沟通策略和品牌形象完美契合。
HeyGen能否通过微学习模块增强知识保留和员工参与度？
当然，HeyGen旨在提高知识保留和员工参与度。我们的AI代言人结合多语言旁白和字幕等功能，使微学习模块更加生动且易于所有员工访问。
HeyGen的文本到视频功能如何用于生成ESG主题的解释视频？
HeyGen利用先进的文本到视频技术，允许您将任何书面脚本转换为引人入胜的ESG解释视频。只需输入您的文本，HeyGen将自动生成包含AI化身、旁白和视觉元素的专业视频内容。