使用AI轻松创建ESG报告视频
通过引人入胜的数字化叙事吸引利益相关者。轻松将您的ESG数据转化为引人入胜的视频，使用AI虚拟形象。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体创建一个30秒的动态视频，面向公众和内部员工，将复杂的ESG数据转化为易于理解的见解。利用丰富多彩的模板和场景呈现引人入胜的数据可视化，确保现代且视觉吸引力的风格，并配以欢快积极的背景音乐，有效传达关键的ESG社交媒体内容。
为内部团队和潜在合作伙伴开发一个45秒的信息视频，详细介绍一项新的环境计划。该视频应利用从脚本到视频的文本转换功能，清晰解释项目目标，结合动画图表展示进展和影响，保持清晰、简洁且视觉丰富的风格，并配以平静的解释性背景音乐，制作ESG报告视频。
策划一个50秒的真实ESG报告视频，面向社区成员和有意识的消费者，通过整合真实的视频证言分享积极变化的个人故事。使用自然的语音生成增加温暖和真实性，打造一个鼓舞人心且感人的视觉和音频风格，配以柔和、振奋人心的音乐，以促进信任和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的ESG报告视频？
HeyGen通过将您的脚本转化为动态视频内容，结合AI虚拟形象和自定义品牌，帮助您制作专业的ESG报告视频。这使得企业可持续发展报告视频的数字化叙事更加有效。
HeyGen能否增强我企业可持续发展报告视频的视觉吸引力？
当然可以，HeyGen提供一系列可定制的模板和场景，将数据可视化无缝融入您的企业可持续发展报告视频。这有助于将复杂数据转化为引人入胜的动画ESG和年度报告，供您的利益相关者观看。
HeyGen在ESG社交媒体内容方面有哪些创意可能性？
HeyGen提供灵活的工具来生成动态的ESG社交媒体内容，利用语音生成和AI虚拟形象等功能。您可以创建简短而有影响力的视频，在各个平台上有效传达您的可持续发展努力。
HeyGen是否简化了高质量可持续发展视频的制作过程？
是的，HeyGen简化了视频制作过程，使任何人都能在不具备广泛技术技能的情况下制作高质量的可持续发展视频。其直观的界面和从脚本到视频的文本功能使数字化叙事变得易于实现，让您专注于传达信息。