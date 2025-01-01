即时创建升级程序视频

使用我们的AI虚拟形象简化您的升级培训并更快解决问题。

113/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段60秒的情景视频，针对运营团队和客户支持，展示有效的事件管理培训过程，包括实时沟通策略。视频应动态且视觉吸引人，使用HeyGen的从脚本到视频功能来叙述升级情况，并使用品牌场景来反映公司的身份。
示例提示词2
制作一段30秒的激励视频，面向团队负责人和部门主管，强调在项目管理中强大的升级流程的价值。视觉和音频风格应积极、简洁且具有企业风格，配有逼真的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速组装引人入胜的视觉效果，传达紧迫性和效率。
示例提示词3
为所有员工和合规官员创建一段50秒的程序视频，详细说明在升级事件中进行文档记录和报告的正确方法。视频需要精确、冷静和专业的语气，并配有清晰的字幕以提高可访问性。结合HeyGen的字幕/标题功能，并利用其媒体库/库存支持来说明关键点和表格。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建升级程序视频

快速制作专业的AI驱动视频，以清晰的升级培训确保您的团队能够通过一致的沟通有效解决问题。

1
Step 1
创建您的程序脚本
在脚本中概述您的详细升级流程。HeyGen的从文本到视频功能将把这些文字转化为动态的视频内容。
2
Step 2
选择AI演示者
通过选择专业的AI虚拟形象来展示您的升级程序视频，增强参与度和清晰度，为视频增添人性化的触感。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
使用品牌控制功能结合公司的标志和颜色，确保您的视频与品牌场景完美契合，呈现专业形象。
4
Step 4
生成旁白并导出
为您的视频生成专业的旁白，然后以适合分发的各种格式导出完整的AI驱动视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速生成引人入胜的视频

.

快速从文本生成引人入胜且清晰的升级程序视频，简化流程的文档记录和沟通。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建升级程序视频的过程？

HeyGen通过其AI虚拟形象和从文本到视频的功能，帮助您高效地创建详细的升级程序视频。这个AI驱动的视频创建过程简化了将复杂的升级流程转化为清晰、引人入胜的内容。

HeyGen为品牌化升级培训视频提供了哪些功能？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用您的标志、颜色和品牌场景自定义视频内容。这确保了您的升级培训视频与公司的视觉形象完美契合，实现一致的沟通。

HeyGen能否为升级视频生成逼真的旁白以实现有效沟通？

当然可以，HeyGen的高级语音生成功能可以创建逼真的旁白，增强您的升级程序视频的清晰度和影响力。这确保了关键的沟通策略能够以专业且引人入胜的方式传达。

HeyGen是否可以为不同的升级场景生成多样化的培训视频？

是的，HeyGen的多功能平台能够快速创建各种升级培训和项目管理场景的视频。利用其免费文本到视频生成器，快速制作全面的视频，帮助有效解决问题。