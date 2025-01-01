掌握ERP导航视频，实现无缝用户入职
通过引人入胜的软件使用视频提供清晰的视觉指导，降低培训成本，利用从脚本到视频的功能。
制作一个简洁的45秒培训视频，专注于ERP系统中的新功能更新，针对需要快速复习或更新的现有用户。视觉风格应动态，包含屏幕高亮和弹出文本，配以充满活力且信息丰富的音频语调。此ERP培训模块可通过HeyGen的从脚本到视频功能高效创建，并通过专业设计的模板和场景增强视觉流程，有效传达视觉指导。
开发一个快速30秒的视频教程，解决常见的ERP问题或故障排除步骤，适合帮助台员工或寻求快速解决方案的用户。视觉风格应直接且信息量大，快速精准地展示点击操作，配以清晰的指导性旁白。通过添加字幕/说明文字确保最大可访问性，并利用媒体库/库存支持中的相关视觉提示丰富内容，使其成为一个无需大量制作努力的有效培训视频。
设计一个75秒的ERP导航视频，探索高级功能或系统自定义选项，针对高级用户和系统管理员。视觉呈现应详细精准，利用动画解释风格澄清复杂概念，配以冷静权威的声音引导观众。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种观看平台，并考虑加入逼真的AI虚拟形象呈现专家提示，通过深入内容提升用户参与度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化ERP培训和导航视频的制作？
HeyGen简化了专业ERP培训和导航视频的制作过程。用户可以利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，轻松制作清晰、引人入胜的视频教程，用于用户入职和视觉指导。这种方法简化了复杂的ERP系统，使您的观众更容易理解。
HeyGen是否提供ERP导航视频的模板？
是的，HeyGen提供了一系列专为有效创建ERP导航视频而设计的模板和场景。这些资源提供了专业的基础，使您能够快速定制并提供与您的ERP系统相匹配的一致视觉指导。
HeyGen制作的软件使用视频中有哪些功能可以增强用户参与度？
HeyGen通过逼真的AI虚拟形象和多语言语音旁白增强软件使用视频中的用户参与度，使内容更具可访问性和相关性。该平台的功能允许创建动态视频教程，吸引观众并提高对软件的理解。
HeyGen如何促进HR团队高效制作ERP视频教程？
HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，赋能HR团队高效制作高质量的ERP视频教程。这一能力显著减少了通常所需的时间和资源，使组织能够快速进行用户入职。