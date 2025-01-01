快速、简单且有效地创建人体工学培训视频

赋能人力资源团队，提高工作场所的安全性和生产力。使用AI化身快速生成动态的人体工学培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的实用指南，针对远程员工，专注于家庭办公室环境中有效的“工作站人体工学”。采用简洁、专业的视觉风格，配以易于理解的图形，利用可定制的视频模板展示各种设置选项，防止不适。
示例提示词2
制作一个90秒的解释性视频，面向“人力资源团队”和职业健康安全专业人士，强调定期“人体工学评估”在促进健康工作环境中的重要性。视觉和音频风格应高度信息化和权威性，使用清晰的语音生成来阐述其好处和流程。
示例提示词3
为经理和全球组织制作一个简洁的30秒视频，介绍全面的“人体工学计划”，以提高员工的福祉和生产力。视频应具有振奋人心、动态的视觉风格，通过集成字幕/说明确保可访问性和更广泛的传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建人体工学培训视频

通过引人入胜的AI驱动的人体工学培训视频，赋能您的HR团队和员工，旨在实现清晰的沟通和工作场所安全。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
首先从可定制的视频模板库中选择，或粘贴您的人体工学培训脚本以立即生成视频内容。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的AI化身中选择来增强参与度，以逼真的声音讲述您的人体工学培训视频。
3
Step 3
定制内容和品牌
利用品牌控制来整合公司的标志和颜色，并使用媒体库中的素材增强您的视频。
4
Step 4
导出并部署培训
轻松导出您的高质量人体工学培训视频，准备在各个平台上部署，可能利用多语言视频播放器实现全球覆盖。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高培训的参与度和记忆力

利用AI驱动的工具创建互动且引人入胜的人体工学培训视频，显著提高学习者的参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何简化人体工学培训视频的制作？

HeyGen通过利用AI驱动的工具和可定制的视频模板，彻底改变了人力资源团队制作人体工学培训视频的方式。用户可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频内容，配有逼真的AI化身，大大简化了工作场所安全教育的制作过程。

HeyGen能否帮助提高员工对人体工学培训视频的参与度？

当然可以。HeyGen通过提供AI化身来传递内容，并结合语音生成和字幕选项，提高了人体工学培训的参与度。这种方法使得像工作站人体工学这样复杂的话题对所有员工更具可访问性和影响力，确保更好的记忆和理解。

HeyGen为人体工学培训视频提供了哪些定制选项？

HeyGen为您的人体工学培训视频提供了广泛的定制选项，允许您通过自定义品牌控制（包括标志和颜色）来保持品牌一致性。您可以从各种可定制的视频模板中进行选择，并整合您自己的媒体，确保您的人体工学计划与您的组织指南完美契合。

使用HeyGen进行人体工学培训有哪些好处？

使用HeyGen制作人体工学培训视频可以提高员工的福祉和工作场所的生产力。通过提供一致的高质量在线人体工学培训视频内容，组织可以有效地教育员工关于人体工学因素和积极措施，从而促进更安全和更高效的工作环境。