使用HeyGen AI工具创建人体工学设置视频
使用动态可定制场景制作引人入胜的AI培训视频，进行办公室人体工学和家庭工作空间优化。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为远程工作者和小企业主特别制作一段45秒的视频，展示家庭工作空间优化的实用技巧。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成一个引人入胜的叙述，配以明亮、友好的视觉效果，引导观众进行简单的设置改进。
为科技爱好者和内容创作者开发一段90秒的综合视频，详细介绍如何通过高级技巧创建人体工学设置视频。使用HeyGen的语音生成功能，提供冷静的指导性旁白，配合逐步的视觉效果，确保复杂调整的清晰度和细节。
设计一段30秒的快速宣传视频，针对潜在的HeyGen用户和忙碌的专业人士，突出创建有效人体工学设置视频的简单性。利用HeyGen的模板和场景功能，制作动态、快节奏的视觉和音频，展示用户如何轻松使用HeyGen的AI工具实现专业外观。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何协助创建AI培训视频？
HeyGen的AI工具让您轻松创建高质量的AI培训视频。您可以使用逼真的AI虚拟形象和专业的语音旁白，将脚本转化为引人入胜的内容，所有这些都在可定制的场景中完成。
HeyGen提供哪些AI工具用于视频制作？
HeyGen提供全面的AI视频制作工具，包括先进的AI虚拟形象和AI代言人来传达您的信息。我们的平台是一个强大的文本到视频生成器，能够轻松创建自动语音旁白、字幕和说明。
HeyGen能否自动生成字幕和语音旁白？
是的，HeyGen可以无缝生成高质量的字幕和语音旁白。我们的平台作为AI字幕生成器，并具备强大的AI语音演员功能，确保您的内容既可访问又引人入胜。
HeyGen能否使用AI虚拟形象创建人体工学设置视频？
当然，HeyGen非常适合创建专业的人体工学设置视频。您可以利用逼真的AI虚拟形象在可定制的场景中展示正确的技术，并通过清晰的语音旁白有效引导您的观众。