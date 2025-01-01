轻松使用AI创建员工资源小组启动视频

使用动态AI头像制作专业质量的视频，以提升员工参与度和社区建设。

106/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段30秒的动态视频，面向现有员工和潜在的员工资源小组成员，鼓励他们积极参与并突出如何在公司内启动员工资源小组的简便性。使用充满活力的视觉效果和现代图形，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保信息简洁明了，并附有字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一段60秒的专业视频，面向公司领导和利益相关者，展示多元化和包容性通过现有员工资源小组的积极影响以及高管支持的价值。视觉风格应激励人心并以见证为驱动，利用HeyGen的媒体库/库存支持相关图像和专业模板及场景以传达庄重感。
示例提示词3
为人力资源专业人士和潜在的员工资源小组创始人创建一段20秒的快速行动视频，激励他们制作员工资源小组启动视频并简化其启动策略。视频应明亮现代，具有有影响力的文字覆盖，展示HeyGen的多平台比例调整和导出功能的多样性，并展示引人入胜的AI头像。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

员工资源小组启动视频的创建流程

快速轻松地为您的员工资源小组（ERGs）制作专业、引人入胜的启动视频，提升员工参与度和社区建设。

1
Step 1
选择您的AI头像和模板
选择一个多样化的AI头像和合适的模板，为您的员工资源小组启动信息奠定基础，确保专业和包容的展示。
2
Step 2
创建您的脚本并生成语音
撰写您关于启动员工资源小组的引人注目的信息。HeyGen的从脚本到视频功能将立即使您的文字栩栩如生。
3
Step 3
添加品牌和字幕
使用您品牌的颜色和徽标自定义您的视频。利用字幕功能最大化员工资源小组公告的可访问性和员工参与度。
4
Step 4
导出并分享您的员工资源小组启动视频
一旦完成，导出您的专业质量视频，支持多种比例，准备在内部沟通渠道中分享，以成功启动员工资源小组。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励性员工资源小组内容激发社区

.

制作激励性视频，传达您的员工资源小组使命，促进社区建设，并鼓励员工积极参与。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我的组织有效启动员工资源小组？

HeyGen的先进AI工具使您的组织能够快速创建专业质量、引人入胜的视频，非常适合有影响力的员工资源小组启动策略。您可以利用AI头像和自定义品牌来促进员工参与并围绕您的员工资源小组建立强大的社区。

HeyGen提供什么样的AI头像用于创建员工资源小组启动视频？

HeyGen提供多样化的AI头像，可以为您的员工资源小组启动视频增添活力。这些AI代言人确保您的多元化和包容性信息得到专业和一致的传达，增强您专业质量视频的吸引力。

使用HeyGen创建引人入胜的员工资源小组启动视频是否容易？

是的，HeyGen简化了从简单脚本创建专业质量员工资源小组启动视频的过程。通过语音生成和自动AI字幕生成等功能，您可以高效地制作引人入胜的视频，吸引注意力并推广您的员工资源小组。

HeyGen能否根据我们的特定品牌定制员工资源小组启动视频？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制选项，包括自定义徽标和颜色，以确保您的员工资源小组启动视频完美契合您小组的身份和整体启动策略。这种强大的定制支持社区建设并加强内部沟通。