轻松创建股权补偿培训视频
通过引人入胜的视频培训，帮助科技专业人士最大化他们的股票期权并积累财富，轻松从您的脚本生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段详细的2分钟培训模块，帮助员工最大化他们的补偿，重点讲解限制性股票单位（RSUs）和股票期权的细微差别，以避免代价高昂的错误。该视频需要解释性视觉风格，配有屏幕上的要点和图形，利用HeyGen的旁白生成和字幕功能确保清晰易懂。
开发一段针对有经验的科技专业人士的90秒解释视频，帮助他们规划财务未来，展示在股票销售中减少税收的战略性财务举措。视觉和音频风格应信息丰富且权威，结合HeyGen媒体库/库存支持的相关图表和数据，适用于各种平台的纵横比调整和导出。
设计一段鼓励性的1分钟总结视频，面向任何寻求知情财务举措和全面了解其股权课程的人，突出关键要点和下一步。使用HeyGen的模板和场景进行友好且吸引人的视觉呈现，配有温暖亲切的AI化身声音，以建立信任并鼓励进一步学习。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
如何高效地为我的员工创建股权补偿培训视频？
HeyGen通过允许您将脚本转化为专业视频，配以AI化身和自动旁白，简化了创建引人入胜的视频培训。这非常适合向您的团队清晰解释股票期权和RSUs等复杂主题。
我可以自定义视频培训内容以匹配我公司的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入股权课程材料中。这确保了您的股权补偿视频与您的企业形象和科技股权目标完美契合。
HeyGen提供了哪些功能以确保我们的科技专业人士理解复杂的股权补偿概念？
HeyGen通过自动生成字幕和调整视频尺寸以适应各种平台，增强了科技专业人士的理解。这确保了您的财务举措培训易于访问且清晰，帮助他们最大化公司福利并理解财富积累策略。
HeyGen如何帮助我们教育员工最大化他们的股权补偿？
通过提供一种引人入胜且易于消化的视频培训格式，HeyGen使您的团队能够理解他们的股票期权、员工股票购买计划（ESPP）和其他公司福利。这使他们能够做出明智的财务决策，并有效地通过股权补偿减少税收。