快速轻松创建设备培训视频

利用AI虚拟人提升学习效果并节省时间，创建有效的设备培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个全面的2分钟安全和操作概述视频，针对需要重新认证的有经验的操作员，内容涉及重型施工机械。视频应采用严肃且信息丰富的视觉风格，结合动画安全图示和冷静权威的声音，利用HeyGen的AI虚拟人一致地呈现关键安全协议。
示例提示词2
制作一个大约90秒的故障排除指南，针对特定工业制造机器人的常见问题，设计给维护技术人员和现场支持人员。视觉呈现需要实用且详细，清晰展示诊断步骤，配有支持性的旁白，并通过HeyGen的字幕功能有效呈现关键信息。
示例提示词3
设计一个吸引人的45秒宣传片，突出创建新员工入职视频的效率，针对人力资源经理和学习与发展专业人士。视觉和音频风格应轻松活泼，展示快速转换和积极的信息，关于简化培训的内容，同时利用HeyGen的模板和场景来快速启动内容创作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建设备培训视频

高效制作清晰、引人入胜的设备培训视频，提升学习效果并减少入职时间，利用AI驱动的工具实现专业效果。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先使用详细的视频脚本来规划您的培训内容。HeyGen的从脚本到视频功能可以轻松将您的书面内容转化为视觉指导。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人和场景
从多样化的AI虚拟人中选择一个来呈现您的培训，并选择一个专业的模板或场景，最佳展示设备及其操作环境。
3
Step 3
添加专业旁白和字幕
通过生成自然的旁白来增强清晰度。通过自动添加精确的字幕，确保您的培训视频的可访问性和理解度。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
完成您的设备培训视频，并以各种纵横比导出。轻松分享并嵌入您的精美内容到您选择的学习管理系统或平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂设备培训

将复杂的设备操作程序转化为清晰、易于理解的视频课程，使复杂的培训对所有人都可访问。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过AI虚拟人和从文本到视频技术，帮助您在几分钟内将视频脚本转化为精美的成品。利用我们多样化的培训视频模板，简化您的电子学习视频制作过程。

我可以使用AI虚拟人和从文本到视频技术制作专业的培训视频吗？

可以，HeyGen可以从视频脚本生成逼真的AI虚拟人，提供一种动态的方式来制作讲解视频或操作指南视频，而无需录制设备。与传统视频制作相比，这种方法可以显著节省成本。

我可以用HeyGen创建哪些类型的培训视频？

使用HeyGen，您可以创建各种培训视频，包括全面的设备培训视频、信息丰富的入职视频和详细的操作指南视频。我们的平台支持多种动画视频和模板，适合不同的学习目标。

HeyGen如何简化我的培训视频制作和分发？

HeyGen通过提供自动字幕、品牌一致性控制和轻松调整纵横比等功能简化制作过程。这使您能够高效制作培训视频，并确保它们对观众来说是可访问且精美的。