快速轻松创建设备培训视频
利用AI虚拟人提升学习效果并节省时间，创建有效的设备培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的2分钟安全和操作概述视频，针对需要重新认证的有经验的操作员，内容涉及重型施工机械。视频应采用严肃且信息丰富的视觉风格，结合动画安全图示和冷静权威的声音，利用HeyGen的AI虚拟人一致地呈现关键安全协议。
制作一个大约90秒的故障排除指南，针对特定工业制造机器人的常见问题，设计给维护技术人员和现场支持人员。视觉呈现需要实用且详细，清晰展示诊断步骤，配有支持性的旁白，并通过HeyGen的字幕功能有效呈现关键信息。
设计一个吸引人的45秒宣传片，突出创建新员工入职视频的效率，针对人力资源经理和学习与发展专业人士。视觉和音频风格应轻松活泼，展示快速转换和积极的信息，关于简化培训的内容，同时利用HeyGen的模板和场景来快速启动内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的培训视频？
HeyGen通过AI虚拟人和从文本到视频技术，帮助您在几分钟内将视频脚本转化为精美的成品。利用我们多样化的培训视频模板，简化您的电子学习视频制作过程。
我可以使用AI虚拟人和从文本到视频技术制作专业的培训视频吗？
可以，HeyGen可以从视频脚本生成逼真的AI虚拟人，提供一种动态的方式来制作讲解视频或操作指南视频，而无需录制设备。与传统视频制作相比，这种方法可以显著节省成本。
我可以用HeyGen创建哪些类型的培训视频？
使用HeyGen，您可以创建各种培训视频，包括全面的设备培训视频、信息丰富的入职视频和详细的操作指南视频。我们的平台支持多种动画视频和模板，适合不同的学习目标。
HeyGen如何简化我的培训视频制作和分发？
HeyGen通过提供自动字幕、品牌一致性控制和轻松调整纵横比等功能简化制作过程。这使您能够高效制作培训视频，并确保它们对观众来说是可访问且精美的。