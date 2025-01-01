创建环境意识视频：制作有影响力的内容
使用强大的从脚本到视频功能，更快地将您的引人入胜的脚本转化为引人注目的可持续发展视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个温馨的45秒视频，展示本地环境保护倡议及其积极影响，目标是社区团体和潜在志愿者。视觉风格应明亮且以社区为中心，展示真实的人们在做出改变，配以振奋人心的背景音乐。使用HeyGen的AI化身来讲述“社区英雄”的见证，为这个影响力故事增添个人色彩。
为企业利益相关者和潜在投资者开发一个信息丰富的60秒视频，详细介绍公司在可持续发展方面的承诺及其在企业可持续发展报告视频中的最新成就。视觉美学必须专业且数据驱动，使用简洁的图形和复杂的色彩搭配，配以权威但易于理解的声音。利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合相关图表和视频片段，增强可持续发展视频的可信度。
设计一个快速、有影响力的30秒视频，针对年轻人和学生，激励他们在环境意识活动中采用小的日常习惯。视频应具有时尚、快节奏的视觉风格，配以动态剪辑和现代字体，伴随欢快、现代的音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成与年轻观众产生共鸣的吸引人信息，展示AI视频创作的简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化有影响力的可持续发展视频的制作？
HeyGen通过AI视频创作让您轻松制作环境意识视频。利用我们专业设计的视频模板，将您的引人入胜的脚本转化为引人注目的视觉故事，配以可定制的AI化身和强大的旁白生成。
HeyGen提供哪些功能来增强环境意识活动？
HeyGen提供可定制的AI化身，以完美代表您的环境意识活动，确保真实性。您还可以利用强大的旁白生成、动画文本和强大的品牌控制来传递专业且有影响力的信息。
HeyGen如何支持多样化的可持续发展视频需求，包括企业报告？
当然可以。HeyGen是一个多功能的环境视频制作工具，适合制作多样化的可持续发展视频，从教育内容到全面的企业可持续发展报告视频。利用我们专业设计的视频模板，在各个平台上进行有效的影响力故事讲述。
除了基本的视频生成，HeyGen还提供哪些工具以实现专业输出？
HeyGen通过先进的AI视频创作和全面的编辑工具确保您的环境保护视频的专业质量。轻松添加动画文本，利用品牌控制，并添加自动字幕/说明文字，创建准备好在社交媒体平台上发布的高质量、高影响力内容。