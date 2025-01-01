创建创业培训视频：AI驱动的模板

利用AI驱动的视频模板制作引人入胜的教学视频，提升知识保留率。

示例提示词1
想象一个45秒的活力视频，面向企业培训师和学习与发展专业人士，展示AI化身在提供引人入胜的培训视频中的强大功能。视觉风格简洁专业，强调无缝的AI化身动作和富有表现力的手势。音频由AI化身提供自信、清晰的声音，使复杂主题易于理解。
示例提示词2
想象一个简洁的30秒教学视频，面向在线课程创作者和教育工作者，展示如何简单地添加清晰的字幕以增强学习效果。视觉设计干净且专注，使用动画文字覆盖和相关的素材剪辑。友好且信息丰富的旁白解释了无障碍的好处，并配有完美同步的字幕。
示例提示词3
为市场团队和产品经理开发一个90秒的综合视频，解释如何制作具有可定制元素的培训视频。视觉风格高度精致且具有解释性，展示流畅的屏幕录制和互动图形元素。由HeyGen的“语音生成”生成的友好、专业的旁白引导观众创建有影响力且引人入胜的内容，确保每个细节都得到完美阐述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建创业培训视频

使用HeyGen的AI驱动平台制作引人入胜且有效的创业培训视频。轻松结合您的内容、AI化身和专业旁白来教育您的观众。

1
Step 1
选择您的起点
从我们的“模板和场景”库中选择一系列“AI驱动的视频模板”，或从空白项目开始，完全自定义您的创业培训视频。
2
Step 2
添加您的脚本和化身
输入您的培训脚本，并轻松整合逼真的“AI化身”来展示您的内容。这些“AI化身”无需专业演员即可让您的创业培训栩栩如生。
3
Step 3
生成旁白和字幕
使用“语音生成”将您的脚本转化为自然的音频，由“AI语音演员”提供。您还可以轻松添加字幕，以确保您的培训内容易于访问。
4
Step 4
应用品牌并导出
通过我们的专用“品牌控制”应用您的品牌特定颜色和标志，确保“品牌一致性”。完成后，导出高质量的创业培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励未来的企业家

开发引人入胜的激励视频，激发有抱负的商业领袖的热情和动力。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的创业培训视频？

HeyGen通过AI驱动的视频模板让您轻松创建创业培训视频。借助AI化身和AI语音演员，您可以快速制作引人入胜的培训视频，自定义场景并利用一键编辑来保持品牌一致性。

是什么让HeyGen成为理想的AI视频生成器，用于教学视频？

HeyGen通过将脚本转化为专业内容，成为理想的AI视频生成器。它支持多语言语音和AI字幕生成器，使复杂主题更易于理解，从而提高微学习模块中的知识保留率。

在使用HeyGen制作员工培训视频时，我能否保持公司品牌一致性？

当然可以。HeyGen提供广泛的控制功能，以确保在所有员工培训视频中保持公司品牌一致性。利用可品牌化的模板、可定制的场景，并整合您的特定标志和颜色，以确保学习材料中的品牌一致性。

HeyGen如何简化制作远程培训解决方案或互动入职内容的过程？

HeyGen通过其直观的AI驱动工具简化了远程培训解决方案和互动入职内容的创建。您可以轻松整合屏幕录制或使用在线视频制作工具创建引人入胜的材料，使新员工入职和持续员工教育对全球和远程团队更易于管理。