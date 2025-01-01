创建参与度调查视频以获取更好的员工见解

提升员工参与度并为人力资源团队收集有价值的反馈。轻松使用AI虚拟形象创建专业的员工调查视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于经理和内部沟通负责人来说，可以制作一个60秒的信息视频，清晰呈现最近员工调查的关键见解。利用HeyGen的从脚本到视频功能和字幕/说明，确保清晰度和可访问性，以简洁专业的视觉和音频风格，强调“员工调查”对战略决策的影响。
示例提示词2
在入职培训中，通过一个友好现代的30秒视频吸引新员工，解释未来员工参与机会的价值。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/库存支持，快速制作出“员工创建视频”的感觉，确保对“员工入职”流程的快速且视觉吸引力的介绍。
示例提示词3
全球人力资源团队希望加强跨不同地区的“内部沟通”和“员工参与”，可以制作一个50秒的专业且包容的视频信息，由领导层发出。该视频利用强大的配音生成和纵横比调整及导出功能，适用于各种平台，保持令人安心的音频语调和干净的视觉美感。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建参与度调查视频

轻松将您的员工调查转化为引人入胜的视频，为人力资源团队促进更好的沟通和更深入的见解，提升员工参与度。

1
Step 1
创建您的调查脚本并选择AI虚拟形象
使用AI虚拟形象创建您的调查脚本。将您的员工调查问题输入为文本，并选择一个专业的AI虚拟形象来呈现它们，确保员工调查的一致和友好的面貌。
2
Step 2
为您的视频添加品牌元素
使用品牌控制为您的视频添加独特的品牌风格。结合您的公司标志、颜色和背景音乐，使视频符合您的内部沟通标准，并加强您的品牌形象。
3
Step 3
选择AI语音演员并生成字幕
选择您的AI语音演员并生成字幕。从多种声音中选择以匹配您的语调，并自动添加字幕，确保您的信息对所有员工都清晰可见。
4
Step 4
导出并分享您的引人入胜的视频
导出您的视频并在各个平台上分享。利用纵横比调整优化不同的观看环境，确保您的引人入胜的调查视频对移动设备友好，并有效地覆盖每个人。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的调查介绍

开发引人入胜且信息丰富的视频介绍，捕捉注意力并使用AI语音演员清晰解释目标。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的员工调查视频？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和从文本到视频技术，帮助人力资源团队创建引人入胜的员工调查视频。这将传统的研究和调查转变为动态内容，提升员工参与度和内部沟通。

HeyGen为视频生成提供了哪些先进的AI功能？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和AI语音演员技术，从文本脚本生成专业视频。这个免费文本到视频生成器简化了内容创建，使高质量视频可用于各种内部沟通需求。

HeyGen适合员工入职和内部沟通吗？

当然，HeyGen是员工入职和增强内部沟通的理想解决方案，提供引人入胜的内容。轻松创建引人注目的员工参与视频，有效地通知、培训和与团队连接。

HeyGen是否提供品牌一致性和全球覆盖的定制化？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，以在每个视频中保持公司的视觉识别。此外，HeyGen支持多种语言，使您的内容在全球范围内可访问，并对多样化的观众友好。