创建参与度调查视频以获取更好的员工见解
提升员工参与度并为人力资源团队收集有价值的反馈。轻松使用AI虚拟形象创建专业的员工调查视频。
对于经理和内部沟通负责人来说，可以制作一个60秒的信息视频，清晰呈现最近员工调查的关键见解。利用HeyGen的从脚本到视频功能和字幕/说明，确保清晰度和可访问性，以简洁专业的视觉和音频风格，强调“员工调查”对战略决策的影响。
在入职培训中，通过一个友好现代的30秒视频吸引新员工，解释未来员工参与机会的价值。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/库存支持，快速制作出“员工创建视频”的感觉，确保对“员工入职”流程的快速且视觉吸引力的介绍。
全球人力资源团队希望加强跨不同地区的“内部沟通”和“员工参与”，可以制作一个50秒的专业且包容的视频信息，由领导层发出。该视频利用强大的配音生成和纵横比调整及导出功能，适用于各种平台，保持令人安心的音频语调和干净的视觉美感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的员工调查视频？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和从文本到视频技术，帮助人力资源团队创建引人入胜的员工调查视频。这将传统的研究和调查转变为动态内容，提升员工参与度和内部沟通。
HeyGen为视频生成提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和AI语音演员技术，从文本脚本生成专业视频。这个免费文本到视频生成器简化了内容创建，使高质量视频可用于各种内部沟通需求。
HeyGen适合员工入职和内部沟通吗？
当然，HeyGen是员工入职和增强内部沟通的理想解决方案，提供引人入胜的内容。轻松创建引人注目的员工参与视频，有效地通知、培训和与团队连接。
HeyGen是否提供品牌一致性和全球覆盖的定制化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，以在每个视频中保持公司的视觉识别。此外，HeyGen支持多种语言，使您的内容在全球范围内可访问，并对多样化的观众友好。