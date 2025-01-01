轻松创建员工权利视频
通过HeyGen的AI化身制作引人入胜的视频，教育您的团队关于最低工资和加班规则。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的视频，详细说明员工关于加班的权利以及如何正确记录工作时间。该视频应针对小时工，并通过插图图形使其视觉上引人入胜，确保通过从文本到视频脚本生成的字幕/说明来加强关键信息的可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一个60秒的教学视频，帮助理解和报告工作场所的报复行为，赋予员工安全地提出投诉的能力。该视频针对经历或观察到工作场所问题的员工和主管，采用富有同情心和赋权的视觉风格，使用预制模板和场景以及相关的媒体库/库存支持来有效地展示不同的场景。
示例提示词3
制定一个简单明了的30秒“了解您的权利”视频，阐明关于童工法的法律，面向家长、年轻工人和雇主。采用简单、直接和略带动画的视觉风格以实现最大理解，利用旁白生成提供权威但易于接近的传递，并确保通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择您的视频基础
首先选择一个AI化身，以清晰和专业的方式呈现您的“了解您的权利”视频内容，为引人入胜的信息奠定基础。
Step 2
创建信息丰富的内容
撰写您的脚本，详细说明如最低工资或加班等重要的员工权利主题。利用HeyGen的从脚本到视频功能，立即生成您的视频。
Step 3
添加视觉效果和可访问性
通过媒体库中的相关视觉效果增强您的视频，并通过添加字幕/说明确保所有观众的可访问性，涵盖如“如何提出投诉”等资源。
Step 4
导出并分享您的视频
审查您的最终员工权利视频。使用纵横比调整和导出功能，为各种平台量身定制，使您的宝贵信息在需要的地方都能被访问。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的员工权利视频？
HeyGen通过AI化身和从脚本到视频的功能，帮助您轻松制作高质量的“了解您的权利”视频。这简化了关于最低工资和加班等主题的基本教育内容的创建。
HeyGen视频可以涵盖哪些类型的员工权利信息？
HeyGen的灵活平台允许您创建视频，解释广泛的员工权利主题，包括对报复的保护、童工法规以及工作时间的详细信息。您还可以涵盖如何提出投诉。
我可以使用HeyGen自定义员工权利视频的外观和可访问性吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，包括标志和颜色自定义，以确保您的视频与组织的身份一致。此外，自动字幕和说明增强了所有观众对员工权利资源的可访问性。
HeyGen是否提供工具来简化员工权利培训视频的制作？
是的，HeyGen提供多种模板和场景，旨在加速您的视频制作过程。这使您能够高效地制作关于各种员工权利主题的教育视频，确保视频的一致性和专业质量。