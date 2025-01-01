创建员工承诺视频：提升您的雇主品牌

通过使用AI虚拟人轻松制作激励人心的视频，吸引顶尖人才并加强您的雇主品牌。

144/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象制作一个60秒的激励视频，专为现有员工设计，有效地强化公司的核心员工承诺，并显著提升整体员工参与度。理想的视觉和音频风格是温暖和振奋人心的，最好结合真实的成功故事或见证，配以激励人心的音乐。可以利用HeyGen的语音生成功能，保持叙述的一致和鼓舞人心的语调，使其对内部观众感到个人化和有影响力。
示例提示词2
为了阐明新计划的特定品牌承诺，制作一个简洁的30秒视频，面向内部团队或外部利益相关者，利用引人入胜的视频叙事。视觉呈现应简洁、专业，直接传达信息，配以清晰、权威的音频叙述。可以使用HeyGen的从脚本到视频功能高效创建此作品，确保轻松精准地传递您的真实内容。
示例提示词3
通过一个引人入胜的45秒社交媒体视频，突出您对营造积极公司文化的承诺，专门设计以创建广泛共鸣的员工承诺视频。视觉风格应明亮、吸引人且易于分享，结合动画文本或图形，而音频则采用轻快、易于接近的音乐。为最大程度的可访问性和理解，整合HeyGen的字幕/说明，确保即使在各种平台上无声观看时信息也清晰可见。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建员工承诺视频

使用HeyGen的直观工具制作引人入胜的雇主品牌视频，展示您的公司文化并吸引顶尖人才。

1
Step 1
选择模板并起草您的故事
首先从专业设计的模板库中选择。起草您的引人入胜的脚本，讲述公司独特的故事，吸引理想的候选人。
2
Step 2
添加您的AI虚拟人和脚本
选择一个AI虚拟人作为员工承诺的友好面孔。输入您的脚本，让我们的AI虚拟人通过富有表现力的演绎将您的信息生动呈现。
3
Step 3
生成语音并完善
使用我们的语音生成功能为您的视频制作自然的旁白。完善您的内容，确保公司文化清晰展现。
4
Step 4
导出并分享您的品牌
完成您的激励视频，并利用纵横比调整和导出功能优化其在各种平台上的表现。分享您强有力的员工承诺，以提升您的雇主品牌。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强员工沟通和保留

.

利用AI驱动的视频加强公司价值观，改善内部沟通，并提升整体员工参与度和保留率。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建激励人心的员工承诺视频并提升雇主品牌？

HeyGen通过使用AI虚拟人和从文本到视频的功能，使视频叙事变得易于访问和高效，帮助您创建引人入胜的员工承诺视频。这有助于通过真实、激励人心的视频加强您的雇主品牌，与潜在和现有员工产生共鸣。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具来增强公司文化视频？

HeyGen提供先进的AI驱动工具，包括逼真的AI虚拟人和从文本到视频的生成，简化了制作引人入胜的公司文化和员工参与视频的过程。这些功能简化了为您的招聘流程和内部沟通制作高质量内容。

HeyGen是否提供模板以确保内部培训课程或社交媒体的品牌一致性？

是的，HeyGen提供多种专业模板和强大的品牌控制，允许您在所有视频中保持一致的视觉识别。这非常适合制作连贯的品牌承诺视频、内部培训课程或反映积极公司文化的社交媒体内容。

HeyGen如何支持创建具有全球影响力的可访问员工参与视频？

HeyGen自动生成字幕和说明，增强了员工参与视频的可访问性和全球影响力。结合多语言语音生成和可调整的纵横比，您可以有效地向多元化观众传递真实内容。