Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒“员工聚焦视频”，用于内部沟通和潜在的社交媒体，深入探讨团队成员的旅程和影响。美学风格应温暖且具有纪录片风格，包含采访式镜头和细腻、振奋人心的原声音乐。利用HeyGen的“语音生成”来表达关键成就和个人见解，真正突出他们如何帮助识别组织内的卓越表现。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒团队感谢视频，旨在用于每周团队会议和内部聊天平台，庆祝集体成功。视觉方法应有趣且充满活力，结合色彩丰富的文字覆盖和现代流行音乐。利用HeyGen强大的“媒体库/素材支持”寻找与庆祝氛围相得益彰的吸引人视觉效果，使员工感谢信息显得新鲜且引人入胜。
示例提示词3
设计一个精致的90秒视频，用于高级领导演示和年度颁奖典礼，正式表彰一位杰出个人的深远影响。视觉和音频风格应优雅且具有电影感，包含流畅的过渡、高雅的管弦乐音乐和专业图形。通过HeyGen生成的精确“字幕/说明”确保可访问性，让观众充分理解该个人如何体现卓越表现并帮助定制视频表彰的详细叙述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作本月员工视频

通过引人入胜、个性化的本月员工视频表彰您的顶尖表现者。轻松创建引人入胜的员工聚焦视频，以提升士气并庆祝成就。

1
Step 1
选择模板
从多种专业的本月员工视频模板中选择，快速开始您的项目。我们的平台提供多样化的场景以适应任何公司文化。
2
Step 2
定制您的视频
上传员工的照片和视频，添加文字覆盖，并融入您品牌的标志和颜色。轻松定制每个方面，使其独一无二。
3
Step 3
增强细节
利用AI语音生成来叙述成就或添加自定义语音录音。通过动态动画和过渡效果增强您的信息，使其外观精美。
4
Step 4
导出并分享
以各种纵横比和分辨率（包括4K）下载您的高质量视频。直接在社交媒体平台或内部渠道分享您的员工表彰。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的“本月员工”视频？

HeyGen提供多种专为员工表彰和感谢设计的可定制视频模板。您可以轻松定制视频元素，添加文字覆盖，并利用AI编辑工具突出成就，使您的“本月员工”公告引人入胜且易于创建。

我可以在“本月员工”公告中使用AI化身吗？

可以，HeyGen允许您轻松将AI化身融入您的员工表彰视频。只需输入您的脚本，HeyGen的文本到视频功能将生成专业的语音解说和化身表演，简化您的视频制作过程。

分享“本月员工”视频的最佳方式是什么？

HeyGen使您可以轻松以高质量（包括4K分辨率）导出完成的员工感谢视频，以便在LinkedIn和Facebook等社交媒体平台上分享。您还可以应用品牌控制以保持公司的外观和风格，确保一致的员工表彰。

创建“本月员工”视频有哪些定制选项？

HeyGen为您的员工聚焦视频提供广泛的定制选项，允许您上传照片和媒体，添加音乐，并从丰富的媒体库中选择。这使您能够个性化每个“本月员工”庆祝活动，并有效展示个人成就。