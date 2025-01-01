创建员工旅程视频：激励您的团队
使用HeyGen的AI化身制作引人入胜的员工旅程视频，通过个性化的视觉故事讲述来推动参与。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒视频，展示公司文化和员工全程旅程，适用于现有员工和潜在招聘者，利用多样化的模板和场景来展示成长和机会。视觉风格应动态且专业，配有激励人心的音轨，旨在促进更大的员工参与感和对工作场所的自豪感。
示例提示词2
对于希望快速学习如何制作入职视频的人力资源团队，制作一个简洁的30秒说明视频，展示关键步骤和好处，使用清晰和信息丰富的视觉风格以及直接的文字转语音。这个实用指南通过HeyGen的从脚本到视频功能创建，提供快速、可操作的见解，以简化视频制作过程。
示例提示词3
通过设计一个动态的50秒视频来庆祝员工旅程中的里程碑，专为内部沟通和团队领导者量身定制。这个叙述在视觉和音频风格上应充满活力和协作性，利用HeyGen强大的配音生成功能来表达成功并激励团队，创造强烈的社区感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的员工入职视频的制作？
HeyGen通过提供预制视频模板和AI驱动的功能，简化了人力资源团队制作引人入胜的员工入职视频的过程，确保专业且高效的制作流程。
HeyGen提供哪些高级创意选项来定制员工旅程视频？
HeyGen通过可定制的视频场景、独特的AI化身和品牌控制，提供广泛的定制选项，以确保您的视觉故事与公司文化完美契合。
HeyGen如何通过AI语音演员和多语言内容增强员工参与度？
HeyGen通过集成AI语音演员和文字转视频功能，包括多语言配音，增强员工参与度，使您的入职视频对多元化观众更具影响力。
是什么让HeyGen成为员工入职视觉故事讲述的有效工具？
HeyGen在员工入职视觉故事讲述中有效，因为其动画和说明视频结合AI驱动的功能，促进更强的员工参与，并清晰传达公司文化。