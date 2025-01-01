使用AI创建紧急疏散视频

使用我们强大的AI化身快速制作引人入胜的安全培训视频。

100/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为制造厂工人设计一段60秒的教学视频，详细说明精确的消防演习程序。此紧急疏散视频应采用动态视觉风格，配以醒目的屏幕文字和权威的声音，利用HeyGen的可定制模板和场景快速创建一个有影响力且符合法律要求的培训模块，并通过自动生成的字幕增强可访问性。
示例提示词2
为人力资源部门和管理人员开发一段简洁的30秒视频，突出法律合规视频中紧急协议的关键方面。此视频应保持简洁、企业化的视觉风格，采用直接、信息丰富的语气，通过HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，确保准确和最新的关键安全信息传播，并可通过可定制的场景进一步优化。
示例提示词3
为国际设施管理团队制作一段45秒的AI驱动疏散视频，展示在关键事件中引导人员的先进技术。视觉和音频风格应现代且技术化，使用清晰的图形和专业的多语言旁白，通过HeyGen的语音生成功能，确保不同工作团队的全面理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建紧急疏散视频

使用AI快速制作专业且合规的紧急疏散视频，确保您的团队为任何情况做好准备。

1
Step 1
选择您的起点
首先选择一个现有的紧急疏散视频模板，或粘贴您的脚本以利用我们的从脚本到视频功能。
2
Step 2
添加AI化身并定制场景
通过选择多样化的AI化身并定制场景来增强您的视频，以符合您特定的疏散计划要求。
3
Step 3
生成旁白和字幕
利用我们的语音生成功能添加清晰的指示，并包括自动生成的字幕以提高可访问性，确保全面的安全培训。
4
Step 4
导出您的安全培训视频
完成您的疏散视频并以各种纵横比导出，准备分发以确保符合法律要求和有效的企业安全培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的疏散程序

.

将复杂的疏散计划和消防演习程序分解为清晰、易于理解的视频指示。

background image

常见问题

如何使用HeyGen轻松创建紧急疏散视频？

HeyGen让您能够快速制作高质量的紧急疏散视频，使用专业的AI化身和可定制的场景。只需输入您的脚本，即可生成引人入胜的AI驱动疏散视频，并自动生成字幕，简化您的安全培训工作。

HeyGen是否提供企业安全培训的模板？

是的，HeyGen提供多种专业模板，专为企业安全培训设计，包括紧急疏散视频。这些模板帮助您高效地规划疏散计划、消防演习程序和逃生路线，以确保符合法律要求。

HeyGen的AI驱动疏散视频是否可以根据特定需求进行定制？

当然可以。HeyGen允许您完全定制AI驱动的疏散视频，包括定制场景、逼真的AI化身和品牌控制。您可以结合特定的逃生路线和法律合规细节，确保全面的安全培训。

HeyGen能否为疏散视频生成多语言旁白？

是的，HeyGen支持多语言旁白，确保您的关键疏散视频和安全信息有效地传达给多元化的员工队伍。这增强了全球紧急准备计划的清晰度。