创建激发学习的教育视频
使用直观的模板和场景，轻松实现学习目标并通过定制教育视频吸引学生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
学校可以通过一个动态的45秒学校营销视频吸引潜在学生和家长。设想专业且引人入胜的校园生活镜头配上欢快的音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景以及旁白生成功能，清晰表达学校的独特优势，建立强大的社区。
对于希望高效培训员工或解释新产品的企业，使用HeyGen的教育视频模板开发一个60秒的教学视频。该视频应包含简洁、信息丰富的视觉效果和逐步指导，配以清晰的旁白和HeyGen的自动字幕功能，以及丰富的媒体库/素材支持，确保每个学习目标都能实现。
赋予学生和教师以创造性方式分享知识的能力，制作一个充满活力的30秒教育视频。这种现代、动态的展示，具有自定义动画和友好、对话式的语气，可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松调整大小，适合各种平台，展示AI化身在引人入胜的解释中的力量。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建教育视频？
HeyGen通过AI化身、文本转视频功能和用户友好的拖放界面，帮助您高效创建教育视频。您可以利用多种视频模板快速启动项目，提供引人入胜的学习内容，使HeyGen成为一个有效的教育视频制作工具。
HeyGen为学校营销视频提供哪些定制选项？
HeyGen为学校营销视频提供广泛的定制选项，允许您通过品牌控制集成品牌标志和颜色。您还可以使用各种场景选项制作引人注目的视觉效果，并加入动画以吸引学生和教师，确保学校的信息脱颖而出。
我能否为多样化的学习目标生成高质量的教育视频？
当然可以，HeyGen使您能够制作适合各种学习目标和受众的高质量教育视频，包括企业使用。通过旁白生成、自动字幕和纵横比调整等功能，您可以轻松创建并分享适用于YouTube等平台的视频内容。
HeyGen是否提供教育视频模板以简化内容创建？
是的，HeyGen提供多样化的教育视频模板库，以简化您的内容创建过程。这些专业设计的视频模板是优秀的起点，允许您快速定制场景、添加媒体并加入动画，而无需高级视频编辑技能。