轻松创建文档标准视频
更快地创建高质量的视频文档。利用HeyGen的AI化身简化流程，大幅减少支持工单。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和营销团队制作一个动态的60秒视频教程，展示将书面内容转化为引人入胜的“AI生成视频文档”的简单性。视频应具有现代美学，配以明亮的图形和欢快的背景音乐，充分利用HeyGen的多样化“模板和场景”以及“旁白生成”功能，快速解释“如何创建视频”以吸引观众，简化内部流程和客户教育。
开发一个简洁的30秒视频，面向客户支持团队和新员工入职培训，重点介绍通过高效视频文档创建一致“培训视频”的好处。视觉方法应友好且具有指导性，采用逐步动画视觉效果和冷静、令人安心的声音，确保通过HeyGen的“字幕/说明”清晰呈现，并由友好的“AI化身”展示以增强参与度。
为产品经理和UX设计师制作一个精致的50秒信息视频，强调提升“视频文档”以实现“高质量文档”在所有平台上的重要性。视频应具有插图和专业的视觉风格，使用HeyGen的“媒体库/库存支持”中的精选素材，并通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台，所有内容由清晰、专业的声音叙述，传达专业知识和精确性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建高质量的视频文档？
HeyGen利用生成式AI平台快速将您的脚本转化为引人入胜的视频文档。通过AI化身和AI生成的旁白，您可以制作专业内容，如视频教程和培训视频，显著节省视频制作时间。
HeyGen提供哪些功能来开发专业的文档标准视频？
HeyGen提供从脚本到视频的功能、带有模板和场景的综合编辑器以及强大的品牌控制。这些功能使您能够在所有视频内容中建立一致的高质量文档标准。
我可以使用HeyGen自定义AI生成的视频文档的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen的编辑器允许广泛的自定义，包括品牌控制以整合您的标志和颜色。您还可以利用我们的媒体库和各种纵横比，确保您的AI生成视频文档完美匹配您品牌的美学。
HeyGen如何简化创建视频教程和培训视频的过程？
HeyGen通过生成旁白和自动添加字幕/说明来简化视频创建。这加速了视频教程的制作，帮助您扩大支持运营，最终更有效地减少支持工单。