使用AI化身创建分销商培训视频

简化分销商的入职流程。利用AI化身提供一致且引人入胜的基于视频的学习体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段30秒的“微学习视频”，针对有经验的“分销商”进行新产品功能的快速更新。利用动态且视觉吸引力强的风格，通过“从脚本到视频”快速转换内容，确保所有重要信息通过自动“字幕/说明”传达，便于随时随地学习。
示例提示词2
制作一段60秒的综合视频，为“分销商”创建培训视频，掌握复杂的产品配置。采用精致的解释性视觉风格，结合从HeyGen的“媒体库/素材支持”中提取的相关图表和图形，所有内容基于精心设计的“模板和场景”构建，以提供复杂的“基于视频的学习”。
示例提示词3
设计一段50秒的“动画培训视频”，传达给所有“分销商”关于合规更新的基本信息。利用HeyGen的“AI化身”以友好、略带动画的视觉风格使枯燥的主题变得引人入胜，通过“纵横比调整和导出”确保在各种平台上的最佳观看效果，这是“AI驱动的学习解决方案”。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建分销商培训视频

使用AI驱动的工具快速轻松地为您的分销商和渠道合作伙伴制作专业培训视频。

1
Step 1
创建您的培训脚本
编写您的内容或将现有脚本粘贴到HeyGen中。我们的AI将利用从脚本到视频的功能形成您的分销商培训视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择，并与AI语音配对，使您的脚本栩栩如生，确保为您的渠道合作伙伴提供一致且引人入胜的演示。
3
Step 3
添加视觉元素和品牌
结合相关视觉效果、背景场景，并使用HeyGen的品牌控制（标志、颜色）应用您的品牌标志和颜色，打造专业且一致的外观，非常适合产品培训。
4
Step 4
导出并部署用于学习
生成您的基于视频的学习内容，利用纵横比调整和导出适用于各种平台。轻松下载并集成到您的LMS中或直接与分销商分享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速培训视频制作

使用AI化身和从脚本到视频的功能快速制作高质量的培训视频，大幅减少制作时间和成本。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的分销商培训视频？

HeyGen使您能够轻松使用逼真的AI化身和从脚本到视频的功能创建分销商培训视频，将您的内容转化为动态的动画培训视频，无需复杂的制作。这使得为您的渠道合作伙伴快速部署高质量、影响深远的学习体验成为可能。

HeyGen有哪些功能使其成为有效的分销商培训生成器？

HeyGen作为一个强大的分销商培训生成器，通过提供AI驱动的学习解决方案，包括可定制的模板、AI语音解说和AI字幕生成器。这些功能简化了专业培训视频的制作，增强了全球分销商的入职流程。

HeyGen可以为特定的渠道合作伙伴定制培训内容吗？

当然可以，HeyGen允许通过广泛的品牌控制（包括自定义标志和颜色）来定制产品培训和微学习视频。这确保了您的基于视频的学习内容能够独特地与每个渠道合作伙伴产生共鸣。

HeyGen如何简化分销商的基于视频的学习制作？

HeyGen通过将文本转化为视频并配以AI语音解说和自动字幕/说明，简化了基于视频的学习制作，消除了对昂贵设备或演员的需求。这使您能够快速开发和部署全面的培训视频给您的分销商。