Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为经验丰富的车队经理和物流协调员开发一个90秒的更新视频，采用专业、简洁的视觉风格，展示系统界面和权威、简明的旁白，突出新的调度程序视频并优化车队管理，利用HeyGen的旁白生成功能提供高质量音频。
为IT支持人员、开发人员和技术运营团队设计一个全面的2分钟教程视频，呈现详细的屏幕录制视觉风格，配以精确、技术性的解释性音频，重点介绍调度API集成，可以通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成。
针对调度团队成员和客户服务代表，制作一个45秒的快速指南视频，采用动态、问题解决为导向的视觉风格和富有同情心、支持性、清晰的音频，解决常见的订单跟踪问题并提供快速视频指南，通过HeyGen的字幕功能确保所有观众的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建专业的调度程序视频？
HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的内容，利用逼真的AI虚拟人，轻松创建调度程序视频。这简化了高质量视频指南的制作，提高了调度培训的效率。
HeyGen为视频创作提供了哪些先进的AI工具？
HeyGen提供了先进的AI工具，包括多功能的AI虚拟人、自然叙述的AI配音演员和自动字幕的AI字幕生成器。这些技术特性确保您的视频指南专业且易于访问。
我可以轻松为我的调度培训教程生成高质量的旁白吗？
当然可以。HeyGen强大的从文本到视频功能包括直接从您的脚本生成高质量的旁白。这使您能够为所有调度培训教程制作清晰一致的叙述。
HeyGen被认为是商业用途的免费文本到视频生成器吗？
HeyGen提供强大的文本到视频生成功能，使企业能够高效地从文本创建专业的视频指南。虽然提供多种计划，HeyGen的平台使创建引人入胜的调度程序视频变得简单。