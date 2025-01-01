快速创建数字内容许可视频
通过视频许可为您的数字资产解锁新的收入，使用HeyGen的文本转视频功能从脚本创建强大的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于小企业主和营销专业人士，制作一个60秒的专业视频，采用简洁的信息图表式视觉风格，展示如何利用视频许可进行商业用途，以广泛且合法地分发视频内容。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键优势和最佳实践。
开发一个30秒的信息视频，针对法律团队、内容经理和品牌策略师，强调所有数字资产的权利和许可的重要性。权威的视觉风格，配合屏幕文字高亮显示，应该可以通过HeyGen的文本转视频功能轻松生成。
制作公司和媒体机构可以创建一个50秒的现代高效视频，展示AI视频生成如何简化管理许可的流程。使用HeyGen的模板和场景来直观地展示简化的工作流程，并突出现代许可解决方案的优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen能帮助创建数字内容许可视频吗？
是的，HeyGen利用先进的AI视频生成技术，帮助用户高效创建数字内容许可视频。这些AI驱动的视频适用于各种商业用途，简化您的制作流程。
HeyGen如何支持视频许可和资产管理？
HeyGen提供强大的功能，如全面的媒体库和品牌控制，赋予创作者对其数字资产的创意控制。这确保了无缝整合到您的视频许可策略中进行分发。
我可以使用HeyGen生成各种类型的视频用于分发和社交媒体吗？
当然可以！HeyGen提供多样化的视频模板和AI虚拟形象，使您能够生成各种视频内容，包括适合UGC视频的风格。这有助于轻松在社交媒体等平台上分发。
HeyGen是否协助确保视频内容营销的适当权利和许可？
HeyGen提供强大的AI工具用于视频内容营销，帮助您生成专业视频。虽然HeyGen促进了创作，但用户有责任管理许可并确保其分发的视频内容拥有所有必要的权利和许可。