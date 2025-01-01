为学生创建数字公民视频
赋能教育者使用AI化身创建引人入胜的数字公民视频课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个感人的60秒公益广告，针对高中生和教育工作者，旨在“提高对‘网络欺凌’及其影响的认识”。视频应采用敏感但现实的视觉方法，从脚本到视频传达强有力的信息，并包括字幕/说明文字以提高可访问性，确保清晰和富有同情心的语调。
示例提示词2
为公众制作一个信息丰富的30秒解释视频，揭开“人工智能”在“数字公民”更广泛背景下的神秘面纱。视觉美学应简洁且以信息图表为驱动，利用HeyGen的模板和场景简明呈现复杂信息，配以权威的语音旁白。
示例提示词3
专为“教育工作者”设计一个实用的50秒教程视频，演示如何有效创建“数字公民视频课程”以纳入其课程。视觉风格应专业且具有指导性，结合屏幕录制和HeyGen媒体库/库存支持的教育素材，通过从脚本到视频的精确脚本传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
为重要的数字公民主题开发您的叙述，概述关键信息和学习目标。HeyGen帮助将您的脚本转换为动态视频，利用其从脚本到视频的功能。
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个AI化身并自定义场景，使您的动画数字公民视频栩栩如生。从多样化的AI化身中选择，以清晰地呈现您的课程。
Step 3
添加声音和润色
使用HeyGen的语音生成功能为您的视频增添引人入胜的音频。确保您的信息以专业的方式清晰传达。
Step 4
导出和分享
完成您的多媒体课程，并以适合不同平台的各种纵横比导出。这确保了您的引人入胜的内容能够有效地触及广泛的受众，提高意识。
常见问题
HeyGen如何帮助教育者创建引人入胜的数字公民视频？
HeyGen使教育者能够快速使用AI化身和从脚本到视频的功能创建高质量的数字公民视频课程。这使得提高学生对网络安全和网络欺凌等关键话题的认识变得简单。
HeyGen为动画数字公民视频提供了哪些动画工具？
HeyGen提供先进的动画工具，包括逼真的AI化身和可定制的模板，以制作引人入胜的动画数字公民视频。您还可以整合语音生成和多媒体元素来增强您的课程。
HeyGen可以用于各种数字公民视频课程主题吗？
当然可以，HeyGen在创建涵盖广泛主题的数字公民视频课程方面非常灵活，如网络欺凌、数字足迹和人工智能的影响。教育者可以轻松为学生开发全面的课程计划。
HeyGen创建的视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以整合您的标志和颜色，确保您的数字公民视频与学校的身份一致。您还可以利用多样化的媒体库，并以各种纵横比导出以获得最佳观看效果。