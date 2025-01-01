即时创建数字化采纳视频
通过从脚本生成的文本转视频，轻松生成定制动画视频，加速员工采纳并简化培训。
开发一个45秒的动画演示视频，解释一个常见的软件功能，专门用于减少产品团队的客户支持查询。该视频应采用友好且信息丰富的视觉风格，提供逐步指导。利用HeyGen的文本转视频功能，确保叙述精准清晰，达到精致效果。
为新员工设计一个30秒的动画短片，专注于有效的入职流程。该作品应利用视觉故事讲述，为人力资源专业人士分享创造一个欢迎且充满活力的体验。利用HeyGen的语音生成功能，添加温暖鼓励的音轨，与屏幕上的图形相辅相成。
制作一个详细的90秒演示视频和演练，说明新软件更新的好处，以推动现有用户和潜在客户的产品采纳。为销售团队打造的视频应保持简洁、信息丰富且具有说服力的视觉风格。轻松使用HeyGen的多样化模板和场景构建此综合演示，有效突出关键功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的数字化采纳视频？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的内容，结合AI虚拟形象和动态场景，赋能用户创建引人入胜的数字化采纳视频。这个生成式AI平台使得制作高质量的动画演示视频变得简单，从而提高各个平台的用户采纳率，增强整体员工采纳和产品采纳。
AI虚拟形象在增强员工采纳和培训中扮演什么角色？
HeyGen利用逼真的AI虚拟形象个性化和增强员工采纳和培训材料。这些AI驱动的角色提供一致且清晰的指导，使得像新软件实施这样复杂的话题对远程团队和入职流程更易于理解和吸引人。
HeyGen如何简化高质量演示视频的制作过程？
HeyGen通过其直观的文本转视频功能和丰富的模板库，大大简化了高质量演示视频的制作过程。通过利用生成式AI，您可以快速创建动画演练和指导动画，节省宝贵的时间和资源，同时扩展支持操作并创建视觉故事资产。
HeyGen可以用于创建自助资源和客户支持内容吗？
是的，HeyGen是开发全面自助资源和客户支持内容的理想解决方案。您可以轻松创建AI培训视频和视觉故事资产，如动画解释器和教程，以有效指导用户并减少支持票，提高整体客户体验。