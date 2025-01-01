创建设计思维指导视频
使用HeyGen的AI虚拟形象，将复杂的设计思维概念转化为引人入胜的培训课程，适用于学生和教师。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为UX专业人士开发一段60秒的短视频，展示在解决问题思维中的有效创意技巧。美学风格应现代简洁，配有清晰的屏幕文字和专业的信息性旁白。利用HeyGen的语音生成功能，提供清晰权威的指南，帮助团队培养创新解决方案。
制作一段30秒的设计思维指导视频，旨在帮助希望在课程中实施以人为本方法的教师。视觉风格应温暖且富有插图，背景音乐应平静且具有吸引力。确保所有关键点都通过HeyGen的字幕/说明文字得到强化，以提高教育者的可访问性和记忆力。
设计一段50秒的培训课程亮点集锦，展示“实践中的设计思维”，面向对实际应用感兴趣的一般观众。视频应采用动态的多媒体视觉风格，结合高质量的素材视频和有影响力的图形，配以热情的叙述。通过整合HeyGen的媒体库/素材支持中的多样化视觉效果，增强故事叙述，展示真实场景。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的设计思维指导视频？
HeyGen通过使用AI虚拟形象将脚本转化为专业视频，帮助您高效创建高质量的设计思维指导视频。这简化了培训课程和短视频的制作，使复杂的“设计思维”概念对学生和教师更易于理解。
HeyGen为开发UX培训课程视频提供了哪些功能？
HeyGen提供了强大的功能，非常适合开发UX培训课程视频，包括从脚本到视频的文本转换、自定义品牌控制和AI驱动的语音生成。这些工具有助于为“UX研讨会”和“旅程映射”等主题创建引人入胜的内容，以人为本的方法。
教师和学生可以利用HeyGen制作解决问题思维视频吗？
当然可以，HeyGen是教师和学生制作解决问题思维视频的绝佳资源。其直观的平台允许轻松生成短视频，配有字幕和丰富的媒体库，非常适合展示“设计思维”原则或“产品草图”概念。
HeyGen如何确保YouTube上的指导视频具有专业质量？
HeyGen通过可自定义的模板和纵横比调整等功能，确保您的指导视频在YouTube等平台上具有专业质量。您可以轻松制作关于“数字设计”或任何“设计思维”主题的精美短视频，提升您的教育内容。