更快创建设计评审视频
利用我们的AI视频生成器快速制作引人入胜的设计评审视频，并收集精确反馈。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个动态的45秒产品评测视频，面向社交媒体上的潜在客户，突出新设备的关键特性。视觉风格应具有吸引力和亲和力，由HeyGen的魅力AI化身呈现评测，并配有欢快的音轨，完美适合在各种平台上进行定制品牌分享。
制作一个60秒的教学视频，专注于对设计迭代提供精确反馈。为初级设计师和合作者量身定制，该视频应采用详细的教学视觉风格，结合屏幕录制和清晰的注释。利用HeyGen的字幕/说明功能，确保每条指导都易于理解，增强您的创意工作流程，避免误解。
开发一个30秒的介绍视频，针对需要快速概览的新设计项目的利益相关者或客户。视觉方法应专业且具有吸引力，采用真人出镜演示。利用HeyGen的预制模板和场景快速设置视觉框架，简化内容创建，确保留下良好的第一印象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品评测视频制作？
HeyGen通过其AI视频生成器和AI化身革新产品评测视频制作，将脚本转化为引人入胜的视觉内容。这一能力有助于建立客户信任，并能显著提高企业使用用户生成内容的转化率。
HeyGen如何简化视频制作的创意工作流程？
HeyGen通过使用AI化身和预制模板从文本快速生成视频，简化了创意工作流程。这使团队能够高效管理工作流程，快速开发内容以获得精确反馈，促进顺畅的评审和审批过程。
HeyGen能否帮助提升社交媒体视频的观众参与度？
是的，HeyGen专为提升观众参与度而设计，能够通过AI化身和同步旁白创建动态视频。其功能包括可定制的字幕和纵横比调整，优化内容以适应各种社交媒体平台和YouTube，直接促进品牌知名度和有效推广。
使用HeyGen制作专业的真人出镜视频有哪些好处？
使用HeyGen制作专业的真人出镜视频提供了巨大的好处，允许用户通过AI化身和文本到视频生成创建引人入胜的叙述。这种高效的内容创建方法非常适合商业用途，制作高质量视频无需传统拍摄设备，从而与观众建立信任。